L’ouverture du poste-frontière Allenby, un grand pas vers la paix au Moyen-Orient (eurodéputé)

mardi, 19 juillet, 2022 à 17:04

Bruxelles – L’ouverture, sans interruption, du pont Allenby/Roi Hussein reliant la Cisjordanie et la Jordanie, grâce à une médiation directe du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI est un grand pas vers la paix au Moyen-Orient, a affirmé l’eurodéputé Ilhan Kyuchyuk.

Cet exploit a été rendu possible ‘’grâce aux efforts diplomatiques du Maroc et aux actions de SM le Roi pour la paix et la réconciliation dans la région’’, a tweeté le membre du groupe politique ‘’Renew Europe’’ au Parlement européen.

La médiation, menée par le Royaume et les États-Unis d’Amérique, a permis d’aboutir à un accord pour l’ouverture permanente 24/7 de ce passage, qui constitue la seule ouverture des Palestiniens vers le monde.

L’ouverture dudit poste-frontière, situé à environ 50 km de la capitale Amman, sera effective prochainement dès que les conditions logistiques seront réunies, notamment en termes des ressources humaines.

Cette médiation constitue, une nouvelle fois, un témoignage éloquent de l’intérêt que porte Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, à la cause palestinienne et au bien-être des Palestiniens.