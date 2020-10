L’ouverture d’un consulat général de la Zambie à Laâyoune concrétise l’appui à la marocanité du Sahara (SG du MAE)

mardi, 27 octobre, 2020 à 18:22

Laâyoune – L’ouverture mardi d’un consulat général de la Zambie à Laâyoune vient concrétiser l’appui de ce pays d’Afrique australe à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara, a indiqué le Secrétaire général du ministère zambien des Affaires étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe.

“La Zambie a réaffirmé sa position constante concernant le droit du Maroc à son intégrité territoriale et à sa souveraineté sur la région du Sahara. L’inauguration de ce consulat général aujourd’hui suit cette logique”, a souligné M. Lombe lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de la cérémonie d’inauguration de cette représentation diplomatique à Laâyoune.

M. Lombe a noté qu’il s’agit là “d’un acte souverain de soutien et de solidarité” à l’égard du Royaume, “véritable ami de la Zambie”, dans la question du Sahara marocain, ajoutant que le Consulat général de son pays à Laâyoune, ainsi que son ambassade inaugurée samedi à Rabat, contribueront à renforcer “nos relations bilatérales à tous égards: politique, économique et humain”.

Il a, à cet égard, salué la “coopération fructueuse” aux échelles bilatérale et multilatérale entre les deux États, mettant en avant l’appui à la formation des étudiants zambiens qui bénéficient de bourses d’études au Maroc.

Le responsable zambien a aussi exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l’aide médicale importante apportée par le Royaume à son pays en plein crise sanitaire liée au nouveau coronavirus (Covid-19).

Il a en outre, rappelé la visite d’État de SM le Roi Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle a été marquée par la signature de près de 19 accords dans divers domaines, notamment les consultations diplomatiques, l’économie, les sciences, la technologie, l’éducation, les mines, les finances et le tourisme.

La cérémonie d’inauguration de ce consulat, présidée par M. Bourita et M. Lombe, s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus de plusieurs diplomates, élus et responsables locaux.

Depuis la fin de l’an dernier, la ville de Laâyoune a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des antennes consulaires de l’Union des Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte d’Ivoire, de l’Eswatini et de la Zambie.