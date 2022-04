L’ouverture d’un consulat de l’OECO intervient dans un contexte de prospérité socio-économique sans précédent dans le Sahara marocain (journal jordanien)

vendredi, 8 avril, 2022 à 20:21

Amman – L’ouverture d’une représentation diplomatique de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) à Dakhla intervient dans le contexte d’une prospérité économique et sociale sans précédent dans les provinces du Sud du Royaume, souligne le journal jordanien “Alanbat”.

“L’ouverture d’une représentation de l’Organisation des États des Caraïbes orientales dans la ville de Dakhla, intervient dans le contexte d’une prospérité économique et sociale sans précédent dans le Sahara marocain, à travers le nouveau modèle de développement, incarné notamment par les plus de 8 milliards de dollars alloués pour faire des Provinces du Sud du Royaume une destination économique, reliant l’Afrique au monde”, indique la journal.

Et d’ajouter que l’ouverture de cette représentation diplomatique s’inscrit également dans le cadre de l’organisation de plusieurs manifestations économiques d’envergure à caractère international au Sahara marocain, visant à renforcer les liens de coopération dans les domaines économique, social et culturel entre le Royaume et ses différents partenaires, en l’occurrence, le Forum d’investissement maroco-américain, tenu en mars dernier à Dakhla.

Elle s’inscrit également, poursuit le journal, dans le cadre d’une dynamique plus large qui consacre la marocanité du Sahara, comme socle de la coopération Sud-Sud, manifestée par l’organisation de plusieurs congrès diplomatiques importants, notamment le Forum Maroc – États insulaires du Pacifique, en février 2020, au cours duquel les pays participants ont émis leur souhait d’ouvrir une représentation diplomatique au Sahara marocain, relève-t-on.

Le journal a souligné que cette inauguration est la première du genre d’une représentation diplomatique d’une Organisation régionale au Sahara marocain. Celle-ci, représentée par six pays membres de l’ONU et entretenant des relations bilatérales riches avec le Maroc a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Royaume et sa pleine et entière souveraineté sur son Sahara.

Et d’indiquer que l’ouverture de consulats généraux de 24 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique dans les villes de Laâyoune et Dakhla, confirme la volonté des pays à contribuer dans le développement économique du Sahara marocain.

L’Organisation des États des Caraïbes orientales vise à promouvoir l’unité et la solidarité entre les États membres, à travers l’intégration régionale et la promotion des échanges commerciaux et économiques.