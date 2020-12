L’ouverture d’un consulat US à Dakhla renforce le processus de développement dans les provinces du Sud (M. Yanja)

mercredi, 23 décembre, 2020 à 19:01

Dakhla – L’ouverture d’un consulat des Etats-Unis d’Amérique à Dakhla va soutenir le processus de développement dans les provinces du Sud en général, et dans la région de Dakhla-Oued Eddahab en particulier, a souligné mercredi le président du Conseil régional, El Khattat Yanja.

“La décision de Washintgon de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et d’ouvrir un consulat à Dakhla, constitue une grande victoire pour l’Etat marocain et une consécration du processus de développement lancé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40-ème anniversaire de la Marche verte, à travers le nouveau modèle de développement des provinces du Sud”, a indiqué M. Yanja dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une réunion à distance tenue par le ministre de l’Intérieur avec les présidents des régions, consacrée au suivi de la mise en œuvre du projet de la régionalisation avancée.

“Forte de sa position géographique stratégique et des grandes potentialités dont elle regorge, Dakhla est désormais une véritable passerelle vers l’Afrique subsaharienne’’, s’est félicité M.Yanja, notant que des projets d’envergure tels que le port atlantique et la route nationale qui passe par le poste-frontière El Guerguarat, vont contribuer indubitablement au renforcement des échanges commerciaux entre le Nord et le Sud.

Il a, dans ce sens, souligné que les Etats-Unis d’Amérique “sont conscients des atouts importants du Royaume, notamment dans ses provinces du Sud”, faisant savoir que cette dynamique est le fruit de la stratégie visionnaire de SM le Roi visant à renforcer le développement, à mettre en place la régionalisation avancée et à promouvoir les droits de l’Homme.

Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab a réaffirmé que le plan marocain d’autonomie constitue la seule et unique solution pour le différend artificiel autour de la question du Sahara, rendant hommage à cette occasion aux initiatives prises par le Souverain pour la consécration et la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.