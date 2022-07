L’ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby, un “grand exploit” pour la diplomatie marocaine (expert)

samedi, 16 juillet, 2022 à 21:47

Rabat – L’ouverture, sans interruption, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie est un “grand exploit” pour la diplomatie marocaine et le fruit des efforts menés sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, El Moussaoui El Ajlaoui, président du Centre d’études pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

Annoncée vendredi, cette décision, qui intervient grâce à une médiation directe du Royaume sous la conduite du Souverain, est un grand exploit au niveau de la région sur les plans humanitaire, social, économique et politique, a souligné l’universitaire dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce sens, relevé que ce poste-frontière est le seul reliant la Cisjordanie et la Jordanie, ce qui permettra aux Palestiniens d’exporter leurs produits et de rendre visite à leur proches en Jordanie et vice-versa.

La décision d’ouverture de ce poste-frontière d’une manière permanente va se répercuter sur la vie quotidienne des Palestiniens, a soutenu l’expert.

Selon M. El Ajlaoui, cette décision consacre aussi le rôle majeur du Maroc dans le soutien de la paix et de la sécurité dans la région du Moyen Orient et confirme que le Royaume oeuvre, loin des simples slogans, à défendre la cause palestinienne.

Il a, à cet égard, rappelé le rôle prépondérant joué par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour la préservation de l’identité de la ville sainte.

L’universitaire a aussi mis l’accent sur le message adressé en décembre 2020 par SM le Roi au président palestinien Mahmoud Abbas dans lequel le Souverain avait souligné que le Maroc place toujours la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain et que le Royaume poursuivra son engagement constructif en faveur de l’instauration d’une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.