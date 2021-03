L’ouverture successive de consulats dans les provinces du Sud du Maroc, une preuve irréfutable des allégations mensongères de l’Algérie (journal nord-macédonien)

samedi, 13 mars, 2021 à 12:37

Skopje – L’ouverture successive de consulats de plusieurs pays dans les provinces sud du Maroc est « une preuve irréfutable qui démontre le caractère mensonger des allégations véhiculées par l’Algérie», indique le journal nord-macédonien ‘’MKD’’.

Dans un article intitulé « Ouverture d’un consulat jordanien dans le Sud du Maroc », le journal à grand tirage affirme que l’ouverture d’un consulat général du Royaume hachémite de Jordanie dans la ville marocaine de Laâyoune, « met à nu les fake news véhiculées par l’Algérie » sur le Sahara marocain.

Dans ce contexte, le journal nord-macédonien écrit que l’ouverture du consulat du Royaume hachémite à Laâyoune « reflète une situation calme et stable dans la région, en totale contradiction avec les allégations continues colportées par l’Algérie ».

Le journal relève que ‘’des pays arabes influents soutiennent l’intégrité territoriale du Royaume, un appui effectif et juridique à la souveraineté du Maroc sur son Sahara», notant que ‘’l’ouverture du consulat général de Jordanie et l’ouverture de consulats d’autres pays influents à Laâyoune et à Dakhla « constituent la preuve que l’Initiative marocaine d’autonomie au Sahara bénéficie du plein soutien des pays influents ».

Le journal nord-macédonien affirme que ‘’l’ouverture de représentations diplomatiques de pays africains, asiatiques et américains, en particulier les Etats-Unis atteste du soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, et reflète aussi la politique visant à faire du Sahara marocain un Hub économique vers l’Afrique».