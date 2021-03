L’ouverture, la tolérance et le dialogue, des valeurs cardinales du Maroc

jeudi, 11 mars, 2021 à 12:59

Johannesburg – Le socle identitaire du Maroc repose sur les valeurs cardinales que sont l’ouverture, la tolérance, le dialogue et le respect des différences, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

Dans un entretien accordé à l’Alliance française de Pretoria, à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 Mars de chaque année, M. Amrani a d’emblée souligné que c’est toujours l’inclusion, celle des portes ouvertes et des mains tendues que le Maroc s’évertue à adopter dans l’ensemble de ses interactions soient elles sociale, religieuse, politique ou diplomatique.

A une question sur son expression préférée, il a répondu que «Marhaban» (bienvenue) est un mot plein de sens pour un Maroc qui puise essence dans l’amour de son prochain. «La solidarité n’est pas une vertu, mais plutôt un sens commun du devoir pour les Marocaines et Marocains», soutient-il.

Quant à son origine, le diplomate a souligné que Tanger constitue bel et bien la ville des identités plurielles, des traits d’union civilisationnelles et des profondeurs culturelles.

«Les Façades atlantique et méditerranéenne de cette belle ville habillent d’un bleu azur les murs de la médina. A quelques pas de la tradition, s’imbrique la modernité, autant d’infrastructures qui traduisent le dynamisme d’un Maroc qui n’a de cesse d’avancer avec confiance et sérénité vers ses destins et ses avenirs», se targue-t-il.

A propos de la cuisine marocaine, l’une des plus savoureuses et des plus fines, M. Amrani a indiqué qu’elle figure régulièrement au podium des meilleures gastronomies du monde. «Elle est riche, colorée et parfumée. Elle est simplement unique», s’est-il enorgueilli, arguant que chaque plat marocain est un voyage des sens, qui vous plonge dans la variante berbère, arabo musulmane, juive et sahraouie de cette identité marocaine plurielle.

Et d’ajouter que le couscous, le tagine, la Tanjia et les pâtisseries marocaines sont autant de mets cuisinés avec amour, qui reflètent une diversité dont seuls les Marocains ont le secret.