L’UE a réalisé des progrès notables au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume mais il lui reste de franchir le pas décisif (Écrivain-journaliste)

vendredi, 6 janvier, 2023 à 21:43

Rabat – L’Union européenne a réalisé des progrès notables au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume mais il lui reste de franchir le pas décisif, estime l’écrivain-journaliste, Abdelhamid Jmahri.

Dans un éditorial à paraître dans le numéro du week-end du quotidien arabophone ”Al Itihad Al Ichtiraki”, sous l’intitulé ”Encore une fois, rien n’empêche l’Union européenne de franchir le pas tant attendu !”, il pense que ”rien aujourd’hui n’empêche l’UE de se rallier aux positions des États-Unis, de l’Espagne et de l’Allemagne au sujet du Sahara Marocain”.

Il relève, à ce propos, que le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a déclaré que l’UE valorise beaucoup les efforts ”sérieux et crédibles” déployés par le Maroc pour trouver une solution au différend régional dans le Sahara Marocain et ce, à l’issue des entretiens qu’il a eus jeudi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Et d’ajouter que le chef de la diplomatie européenne a aussi dit comprendre l’importance fondamentale du dossier du Sahara, une ”question existentielle” pour le Royaume.

”L’Union européenne qui ne compte parmi ses membres aucun pays reconnaissant la république fantoche, cheval de Troie pour l’Algérie, ira indubitablement jusqu’au bout de sa logique en soutenant le choix qui ne prend pas en considération cette république et ainsi transcender l’équilibre illusoire entre l’illusion que représente cette république et la vérité reflétée par la réalité vivante dans le Sahara aujourd’hui”, observe-t-il.

Le directeur de publication du journal ”Al Itihad Al Ichtiraki” pense également que ”la nouvelle dynamique des relations bilatérales entre le bloc européen et le Maroc a permis de façonner des agendas efficients à même de s’affranchir en partie de l’ambiguïté des précédentes batailles dont principalement la crise avec l’Espagne et le soutien accordé à Madrid à différents niveaux par certaines institutions de l’UE, notamment le parlement européen”.

Et de conclure en rappelant que deux principaux membres de l’Union européenne, en l’occurrence, l’Allemagne, la première puissance économique de l’UE, et la France qui assure la présidence de l’UE, ont déjà franchi le pas décisif sur le plan du soutien du plan d’autonomie, donnant ainsi à l’UE autant de raisons et de fortes convictions de leur emboîter le pas.