L’UE salue le choix politique du Maroc de s’engager sur une transition “plus verte et inclusive” de son économie d’ici 2020

jeudi, 10 mai, 2018 à 22:24

Skhirat – L’Union européenne salue le choix politique du Maroc de s’engager sur une “transition plus verte et inclusive” de son économie d’ici 2020, a souligné, jeudi à Skhirat, Claudia Wiedey, ambassadrice et chef de la délégation de l’UE au Maroc.