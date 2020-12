L’UMPGSF organise samedi prochain une caravane de solidarité au poste-frontière El Guerguarat

jeudi, 3 décembre, 2020 à 22:10

Agadir- L’Union marocaine des propriétaires et gérants de salles des fêtes (UMPGSF) a annoncé l’organisation samedi prochain, d’une caravane de solidarité au poste-frontière El Guerguarat.

“Cette initiative intervient pour réaffirmer le consensus autour de la question de l’intégrité territoriale nationale et le rejet total des agissements des ennemies du Royaume”, indique jeudi l’UMPGSF dans un communiqué.

Et d’ajouter que “cette caravane est l’occasion pour réitérer l’entière mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour faire face aux manœuvres des ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume et défendre l’unité de la patrie”.

Dans ce sens, l’UMPGSF s’est félicitée de l’opération sage et professionnelle menée par les Forces Armées Royales (FAR), Sur Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, ayant permis le rétablissement de la circulation des biens et des personnes au poste-frontière El Guerguarat.