L’Union africaine félicite les dirigeants et peuples des pays du CCG, amis de l’Afrique

mercredi, 6 janvier, 2021 à 14:10

Addis-Abeba – L’Union africaine a félicité mercredi les dirigeants et peuples des pays du Conseil de la Coopération du Golfe, amis de l’Afrique, après le 41ème Sommet du CCG.

Dans une déclaration publiée mercredi, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, affirme avoir «pris note de la décision du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et Bahreïn avec le Qatar».

«En cette heureuse occasion, le Président de la Commission de l’Union africaine adresse ses vives félicitations aux dirigeants et peuples de ces pays amis de l’Afrique», lit-on dans cette déclaration.

M. Moussa Faki Mahamat a félicité également le Koweït pour ses initiatives louables ayant conduit au succès de ce processus.

Cet heureux évènement aura un grand impact sur les relations entre les pays arabes et l’Afrique et donnera un nouveau souffle au partenariat stratégique entre l’Union africaine et ces pays frères et amis, a ajouté le Président de la Commission de l’Union africaine.

A l’issue de leur 41ème Sommet tenu dans la ville saoudienne d’Al-Ula, les dirigeants des États du Conseil de Coopération du Golfe ont insisté sur l’importance de la préservation de l’unité et la cohésion entre les membres du CCG, le retour de l’action commune à son processus normal, ainsi que le maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Les dirigeants des États du CCG ont également affirmé leur volonté de réaliser plus de coordination, de complémentarité et d’interdépendance dans tous les domaines afin d’atteindre les aspirations des peuples de la région, faisant part de leur unité face à toute menace qui pourrait toucher l’un des États membres.