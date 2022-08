L’unité du front interne, pierre angulaire dans la défense de la marocanité du Sahara (écrivain libanais)

lundi, 22 août, 2022 à 14:28

Le Caire – L’unité du front interne et la mobilisation de l’ensemble des Marocains sont la pierre angulaire dans la défense de la marocanité du Sahara et la mise en échec des manœuvres des ennemis, écrit le journaliste libanais Khairallah Khairallah.

Sous le titre “Le discours de la clarté marocaine”, l’écrivain libanais a souligné que le discours royal à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a mis en avant les efforts des Marocains résidant à l’étranger dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, ajoutant que le Maroc “réaffirme une nouvelle fois sa position claire vis-à-vis de ses causes, qui sont également les causes de tout citoyen dans un Royaume en paix avec soi”.

La clarté est le maître-mot du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, qui a constitué une étape essentielle dans l’affirmation de la symbiose entre le Trône et le Peuple, a ajouté Khairallah Khairallah, dans un article paru au journal londonien “Alarab”.

Il a, de même, expliqué que quand le Souverain évoque les centaines de milliers de juifs marocains et Sa fierté de leur soutien à leur patrie, SM le Roi montre encore une fois que le Maroc ne souffre d’aucun complexe, soulignant que le Souverain n’a eu de cesse de prôner et oeuvrer pour la modération.

“Il est, donc, tout à fait naturel que le Maroc devienne un pays reconnu par toutes les composantes de sa culture et de son histoire, y compris le composant juif,” écrit-il.

Le Royaume du Maroc est un pays civilisé dans lequel tous les citoyens sont égaux quelle que soit leur religion, poursuit-il, notant que le patrimoine juif est une source de richesse pour le Maroc, qui est ouvert sur son environnement et sur le monde.

Cette ouverture a joué un rôle majeur pour convaincre la communauté internationale, et en particulier les Etats-Unis, du droit du Royaume à la récupération de ses Provinces du Sud, qui étaient sous occupation espagnole jusqu’en 1975, souligne l’écrivain libanais, notant que tout le monde est désormais conscient que la question du Sahara marocain n’est qu’un conflit artificiel et “une guerre d’usure menée par l’Algérie contre le Maroc”.

“Tout le monde est conscient que, d’une part, le Maroc ne renoncera pas à ses droits sur son territoire, et d’autre part, les populations des Provinces du Sud sont convaincus de leur appartenance au Maroc,” affirme-t-il, rappelant que le Royaume a mené une longue bataille pour récupérer ses Provinces et pour amener la plupart des pays à reconnaître le marocanité du Sahara.

La bataille menée par le Maroc, à commencer de la marche verte il y a 47 ans, n’est qu’une continuité de la Révolution du Roi et du Peuple qui a démontré la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple, souligne Khairallah Khairallah.

Le Maroc a opté pour la clarté et la confiance en soi, plutôt que pour les slogans creux, ce qui a permis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI de s’adresser à son peuple en se basant sur des constantes réalisées sur le terrain, fait-il observer, expliquant que la meilleure preuve de ces constantes est l’infrastructure moderne dont sont dotées toutes les villes marocaines, y compris les Provinces du Sud.