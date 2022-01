Lutte anti-Covid: L’usine de Benslimane renforcera le leadership continental et international du Maroc (Média mexicain)

lundi, 31 janvier, 2022 à 17:26

Mexico – L’usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins de Benslimane permettra au Maroc de renforcer son leadership continental et international dans la lutte contre la pandémie et en matière de fabrication de produits biotechnologiques, a indiqué le média mexicain “EmbajadasTV”.

Dans un article intitulé “Le Maroc sur la voie d’être un hub continental et international de fabrication de vaccins”, la publication écrit qu’avec “le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI des travaux de réalisation de cette usine, le Maroc rejoindra les puissances internationales qui approvisionnent le marché avec des vaccins contre le coronavirus et d’autres maladies au niveau national et sur le continent africain”.

Le site mexicain souligne que la décision de fabriquer des vaccins incarne la Vision Royale qui place le peuple au centre des préoccupations du gouvernement et encourage les professionnels de la santé et le secteur privé à s’engager dans les efforts de lutte contre l’épidémie.

De tels projets structurants, une fois mis en place, vont contribuer à assurer la souveraineté du Royaume et de tout le continent africain en matière de vaccins, poursuit la même source.

Cet important projet, ajoute l’article, est, en fait, une nouvelle réalisation qui conforte les efforts du Royaume, considéré comme l’un des principaux pays à avoir mis en place l’un des systèmes de vaccination les plus avancés au monde.

La publication précise que le projet vise, à moyen terme, le transfert du remplissage aseptique et de la fabrication de substance active de plus de 20 vaccins et produits bio-thérapeutiques, incluant 3 vaccins anti Covid-19, couvrant plus de 70% des besoins du Royaume et plus de 60% de ceux du Continent.

Le projet ambitionne, à long terme (2023-2030), la création d’un Pôle africain d’innovation biopharmaceutique et vaccinale au Maroc reconnu mondialement.