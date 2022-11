Lutte contre la corruption: le rapport annuel de l’INPPLC souligne l’engagement de l’instance à renforcer l’évaluation constructive

mardi, 1 novembre, 2022 à 21:13

Rabat – Le Président de l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC), Bachir Rachdi, a indiqué mardi à Rabat, que le rapport annuel de l’Instance pour 2021 souligne l’engagement de l’institution à renforcer l’évaluation constructive et à ancrer son discours organisationnel basé sur le développement du diagnostic et de sa diversification.