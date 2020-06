Lutte contre le Covid19 : Le Malawi exprime sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI

mercredi, 17 juin, 2020 à 12:14

Johannesburg – Le gouvernement du Malawi a exprimé, mercredi, par la voix de son ministre de l’Energie Atupele Muluzi, sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour l’Initiative prise par le Souverain en vue d’accompagner plusieurs pays africains frères, dont le Malawi, dans leurs efforts de lutte contre le Coronavirus.

L’Initiative Royale intervient à un moment où la pandémie du Covid-19 est devenue un problème mondial et africain qui requiert une solidarité panafricaine agissante, a déclaré à la MAP M. Muluzi, en marge de la cérémonie de remise de l’aide marocaine au profit du Malawi.

« L’aide apportée par le Maroc au Malawi est une preuve supplémentaire de l’excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays », a dit le ministre, soulignant que l’Initiative Royale « contribuera à coup sûr à cimenter davantage les relations entre les deux pays ».

Les relations d’amitié de longue date entre le Maroc et le Malawi devront continuer à se développer et se renforcer dans l’avenir, à la faveur de l’Initiative de SM le Roi, a encore dit M. Muluzi.

« Je tiens, à cette occasion, à souhaiter, au nom du président Peter Mutharika et du peuple du Malawi, un prompt rétablissement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Lui prête longue vie », a encore dit le ministre du Malawi.

M. Muluzi a, d’autre part, salué le leadership de SM le Roi en matière de politique africaine. « SM le Roi ne cesse de déployer des efforts inlassables pour tendre la main et unir les pays du continent africain », a-t-il dit, soulignant que le leadership Royal montre la voie à suivre pour renforcer les liens de solidarité et d’unité, tout en orientant les efforts vers un développement économique à même de permettre à l’Afrique d’occuper pleinement la place qui lui revient sur la scène internationale.

« Nous tenons à exprimer notre gratitude à SM le Roi pour Ses efforts en faveur de la promotion de relations fraternelles et mutuellement avantageuses à travers tout le continent africain », a-t-il signalé.

L’aide médicale marocaine destinée au Malawi, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains frères, est arrivée mercredi matin à l’aéroport international de Lilongwe.

Cette Initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains frères, comprend des équipements et produits de protection et de prévention ainsi qu’un lot de médicaments.