Lutte contre la migration illégale: des efforts soutenus qui font du Maroc un acteur majeur en termes de sécurité régionale

vendredi, 6 mai, 2022 à 16:13

Par Imad EL HONSALI

Rabat – Adoptant une approche holistique en matière de lutte contre la migration illégale, le Maroc ne cesse de déployer des efforts considérables, en priorisant le renforcement de la coopération et de la coordination avec ses voisins du nord, notamment l’Espagne.

Sur le plan opérationnel, le Royaume a toujours insisté sur la nécessité de faire une distinction nette entre les victimes de ce phénomène qu’il faut protéger et les réseaux de trafic des migrants auxquels il faut opposer une fermeté absolue.

Le Maroc, qui n’a pas pour vocation d’être le gendarme de l’Europe, a toujours estimé que cette problématique doit être traitée dans le cadre d’une responsabilité partagée et d’un partenariat bien défini aussi bien avec l’Espagne qu’avec l’Europe en général.

C’est dans ce cadre que se tiennent régulièrement des réunions entre les responsables des deux pays, dont celle du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol tenue, vendredi à Rabat.

La réunion, qui intervient après une période d’interruption en raison du contexte imposé par la crise sanitaire due à la propagation de la Covid-19, a permis à la partie espagnole d’exprimer ses remerciements pour les efforts d’envergure déployés par les autorités marocaines en matière de lutte contre la migration illégale avec des résultats tangibles.

Sur la question migratoire, le registre du Maroc est très bien connu avec un bilan très édifiant. Ainsi, pour la seule année de 2021, le Royaume a réussi à avorter un total de 63.121 tentatives d’immigration et d’émigration irrégulière et à démanteler 256 réseaux criminels de trafic illicite de migrants, alors que 14.236 migrants ont été secourus en mer, selon des chiffres officiels.

Le Royaume du Maroc a également initié au profit des catégories de migrants vulnérables des programmes de retours volontaires assistés. Cette politique de retour volontaire constitue aujourd’hui un modèle de référence de la coopération Sud-Sud.

Ainsi, 3500 retours volontaires concernant des étrangers en situation irrégulière au Maroc ont été organisés vers leurs pays d’origine, dont 2300 en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), alors que 49 assauts sur Sebta et Mellilia ont été avortés durant la même année.

Le bilan du premier trimestre 2022 confirme aussi cette détermination à toute épreuve. Ainsi, 14.746 tentatives d’immigration et d’émigration irrégulières ont été avortées, 52 réseaux criminels de trafic illicite de migrants démantelés et 97 personnes secourues en mer.

Par ailleurs, 1080 retours volontaires concernant des étrangers en situation irrégulière au Maroc ont été organisés vers leurs pays d’origine, dont 600 en partenariat avec l’OIM et douze assauts sur Sebta et Melilia avortés.

Sur un autre registre et dans le cadre de l’approche opérationnelle adoptée par le Royaume, les services de sécurité marocains bénéficient également de formations de base et de formations continues sur des thématiques liées à la protection des victimes et aux droits des migrants.

Ces efforts conséquents font du Maroc un acteur majeur en termes de sécurité régionale. Cependant, le Royaume n’est pas le Gendarme de l’Europe: il s’attache à mettre en oeuvre une approche bien définie qui consiste à assurer d’abord sa sécurité interne, ensuite à agir en tant que partenaire crédible dans le cadre de la responsabilité partagée.

L’intérêt accordé à ces actions a été une nouvelle fois manifesté dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

En effet, la Déclaration conjointe souligne que la coopération dans le domaine des migrations sera relancée et renforcée et que la coordination dans le cadre des présidences respectives du processus de Rabat (dialogue euro-africain sur la migration et le développement), pendant la période 2022-2023, sera menée de manière à mettre en exergue la coopération exemplaire entre les deux pays dans ce domaine, à la faveur d’une approche globale et équilibrée du phénomène migratoire.

La réunion de ce vendredi, qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume en avril dernier de M. Sanchez, vient ainsi confirmer cette ferme volonté de consolider la coopération bilatérale dans le domaine migratoire.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties, qui ont abordé le partenariat migratoire dans sa globalité, se sont félicitées de la reprise de leurs réunions migratoires qui ont toujours consacré la confiance et la responsabilité partagées.

Il s’agit aussi du renforcement des mécanismes de coordination et d’échange d’informations, à travers notamment la rénovation des modalités de travail commun au niveau des Centres de Coopération Policière, des officiers de liaison et des patrouilles mixtes, face aux défis partagés induits par l’action des réseaux de trafic des migrants et l’environnement régional instable.

Au niveau de la gestion des frontières et ses enjeux pluriels, les deux parties ont également mis l’accent sur la nécessité d’articuler leurs efforts conjoints autour de la solidarité agissante en termes d’appui technique et financier pérenne qui puisse optimiser la résilience et l’efficience opérationnelles.

Néanmoins, pour une gouvernance internationale efficace de la migration, les pays du Nord doivent privilégier un prisme équilibré dans leur approche qui ne doit pas être imprégnée du tout sécuritaire, mais basée sur des solutions structurelles en faveur du développement durable des pays d’origine et l’encouragement de la mobilité légale entre les deux rives.

En optant pour le développement de la coopération avec ses voisins, le Maroc défend ainsi une approche humaine et multidimensionnelle de la question migratoire, tout en refusant de réduire cette problématique au seul aspect sécuritaire, ce qui fait du Royaume un modèle à suivre notamment à la faveur de la stratégie nationale d’immigration et d’asile.