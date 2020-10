Lutte contre le terrorisme : film des opérations de démantèlement des cellules terroristes durant la dernière décennie au Maroc

mercredi, 7 octobre, 2020 à 17:11

Rabat – Dans le cadre des efforts déployés par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), pour lutter contre le terrorisme et assurer la sécurité et la stabilité du Royaume, le Maroc a pu faire face aux différentes menaces en développant sa stratégie de veille contre les réseaux terroristes au niveau national et international.

Voici une chronologie des importantes opérations de démantèlement des cellules terroristes depuis 2010 :

02 mars 2010

Démantèlement d’un réseau terroriste de six personnes imbues de l’idéologie takfiriste, s’activant dans plusieurs villes du Royaume et projetant de commettre des actes terroristes à l’intérieur du territoire national.

26 avril 2010

Démantèlement d’un réseau terroriste international lié à Al Qaida et composé de 24 membres.

Ce réseau “recrutait des activistes marocains pour les envoyer à des foyers de tension, particulièrement en Afghanistan, en Irak, en Somalie et à la zone sahélo-saharienne”.

21 juin 2010

Démantèlement d’un réseau terroriste composé de 11 individus adeptes de la pensée takfirie, dirigé par un ressortissant étranger de nationalité palestinienne, projetant de commettre des actes terroristes à l’intérieur du territoire national.

11 août 2010

Démantèlement d’une cellule terroriste, composée de 18 membres dont trois anciens détenus condamnés pour leur implication dans des affaires de terrorisme, s’apprêtant à commettre des actes de terrorisme et de sabotage à l’intérieur du territoire national et contre les intérêts étrangers au Maroc.

29 octobre 2010

Démantèlement de deux cellules terroristes liées à l’Organisation Al Qaïda, composées respectivement de quatre et cinq membres, parmi lesquels figurent un ressortissant de nationalité yéménite ayant un lien étroit avec Al Qaïda et recherché par les autorités de son pays, ainsi que deux anciens détenus qui avaient été condamnés pour implication dans des affaires de terrorisme.

27 décembre 2010

Démantèlement d’un réseau terroriste composé de six marocains s’activant dans ce qu’il est convenu d’appeler le terrorisme de la ” Cybernetic “.

Les membres de ce réseau ont acquis une grande expérience en matière de confection d’explosifs projetant de mettre à profit cette expérience pour perpétrer des actes de sabotage dans différents foyers de tension à l’échelle internationale mais aussi à l’intérieur du territoire national, notamment par le biais de voitures piégées visant certains intérêts étrangers dans le Royaume, ainsi que plusieurs établissements nationaux vitaux et des postes de sécurité.

04 janvier 2011

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de 27 éléments dont un membre d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) chargé par cette organisation de créer une base arrière au Maroc et de préparer un plan pour y commettre des actes terroristes.

Les investigations ont permis la découverte d’un arsenal d’armes caché dans trois sites près d’Amghala, à 220 km de Laâyoune.

23 septembre 2011

Démantèlement d’une cellule terroriste baptisée “Escadron Al Battar” et composée de trois individus, dont un ex-détenu dans le cadre de la loi anti-terroriste et dirigée par l’un des individus les plus actifs sur les sites internet terroristes ayant des liens avec le réseau Al Qaida, lequel a pu tisser des relations étroites avec des leaders d’organisations terroristes au Yémen, en Afghanistan, en Somalie, en Libye, en Irak et dans d’autres régions”.

1er octobre 2011

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de cinq membres opérant à Casablanca et Salé, dont un des proches de l’ancien émir du réseau Al-Qaida dans la région nord de l’Irak.

Cette cellule prêtant allégeance à Ayman Al-Zawahiri, a pu mettre à profit Internet pour nouer des liens étroits avec le réseau Al-Qaida, particulièrement en Syrie, en Irak, en Turquie, au Yémen et en Somalie et a planifié des attaques contre les intérêts occidentaux dans le Royaume et contre des locaux de sociétés étrangères, des sites touristiques, des établissements pénitentiaires ainsi qu’à l’encontre de ressortissants étrangers et de certaines personnalités.

04 février 2012

Démantèlement d’une cellule, composé de trois membres dont un marocain de nationalité danoise, liée au “parti de la libération islamique” figurant parmi les organisations extrémistes à vocation internationale.

08 mars 2012

Démantèlement d’un groupe religieux dénommé “Al Jamaa Mahdaouiya” épousant des “convictions étranges” et agissant sous le commandement d’un chef qui avait réussi à faire croire à ses adeptes qu’il était “Al Mehdi Al Mountadar”. Ce groupe s’activait à Taourirt, Oujda, Laroui et Essaouira.

09 avril 2012

Démantèlement d’une cellule terroriste, composée de trois éléments originaires de la localité d’Agourai, près de Meknès s’activant sur Internet pour propager leurs idées extrémistes, inciter à la désobéissance à travers des mouvements de protestation accompagnés d’actes de destruction, et attirer le plus grand nombre de sympathisants en vue de les embrigader dans l’exécution de leurs stratagèmes.

05 mai 2012

Démantèlement d’un réseau terroriste dirigé par un membre influent de l’organisation terroriste dite “mouvement des Moudjahidines au Maroc”. S’activant dans plusieurs villes du Royaume

05 novembre 2012

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de huit membres et baptisée “Ansar Achariaa au Maghreb islamique”, projetant des actes de sabotage dans plusieurs villes marocaines.

24 novembre 2012

Démantèlement d’une cellule, opérant dans les villes de Nador, Casablanca, Guèrcif, Laâyoune et Kalâat, spécialisée dans l’embrigadement de jeunes marocains imprégnés des idées d'”Al Qaïda” pour les envoyer au Sahel pour le soi-disant le jihad.

25 décembre 2012

Démantèlement d’une cellule de six éléments, originaires de la ville de Fès s’activant dans l’enrôlement et le recrutement de jeunes Marocains imprégnés de la pensée djihadiste afin de les envoyer aux camps d’Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) en Algérie.

19 janvier 2013

Démantèlement d’une cellule d’enrôlement de jeunes Marocains pour le +Djihad+ au sein d’organisations terroristes inféodées à “Al Qaida”

Cette cellule comprend plusieurs éléments s’activant dans les villes de Fnideq, Tanger, Al Hoceima et Meknès.

05 mai 2013

Démantèlement de deux cellules imprégnées de l’idéologie extrémiste s’activent au niveau de Zghenghen, Beni Boughafer, Selouane, Ferkhana et Beni Chiguer, dans la province de Nador, sous le nom “Al Mouahidine” et “Attaouhid”.

16 août 2013

Démantèlement d’une cellule terroriste ayant des liens avec AQMI composée de quatre membres s’activant dans les villes de Tiznit, Fès, Taounate et Meknès.

25 décembre 2013

Démantèlement d’une cellule terroriste, composée de plusieurs individus ayant suivi des entrainements pour le maniement de différents types d’armes et explosifs au sein d’organisations terroristes, opérant dans plusieurs villes du Royaume.

25 janvier 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant dans les villes de Nador, Tétouan, Al Hoceima, Taza, Fès et Marrakech.

14 mars 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste, dirigée par un ressortissant espagnol d’obédience extrémiste, active dans les villes de Laroui, Melilla et Malaga.

22 mars 2014

Arrestation à Rabat d’un Français soupçonné d’appartenance à un réseau terroriste.

12 avril 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste active dans le recrutement et l’envoi de combattants marocains en Syrie, en coordination avec des organisations terroristes affiliées à Al Qaida.

25 juin 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de six individus, spécialisée dans l’embrigadement et l’envoi de volontaires marocains au combat dans les rangs des groupes terroristes en Syrie et en Irak.

14 août 2014

Démantèlement d’une cellule spécialisée dans l’embrigadement de volontaires marocains au combat en Syrie et en Irak, dont les membres s’activaient à Tétouan, Fnideq et Fès.

12 septembre 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste de sept individus, s’activant à Fès, Outtat El Haj et Zayou, dans l’embrigadement de combattants pour rallier l’organisation “l’Etat islamique” en Syrie et en Irak.

26 sept 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste dont les membres s’activaient à Nador et à Mellilia dans l’embrigadement de combattants marocains pour rallier “l’Etat islamique” en Syrie et en Irak.

16 décembre 2014

Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant à Fnideq, Sebta, Melillia et Barcelone, spécialisée dans le recrutement de femmes volontaires pour rallier l’EI en Syrie et en Irak.

13 janvier 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant à Fnideq, composée de trois membres qui ont annoncé leur allégeance au chef à l’organisation de “l’Etat islamique” (EI) en Syrie et en Irak.

17 janvier 2015

Démantèlement à Meknès, El Hajeb et Al Hoceima d’une cellule terroriste active dans le recrutement de combattants marocains pour rallier pour rallier les rangs de l’organisation “l’Etat islamique” (EI) en Syrie et en Irak.

25 janvier 2015

Arrestation d’un Algérien soupçonné d’appartenance au groupe terroriste “Jund Al-Khilafa” qui s’activait en Algérie, et avait revendiqué l’assassinat de l’otage français Hervé Gourdel.

22 mars 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste s’apprêtant à commettre un projet terroriste visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du Royaume Les membres de cette cellule s’activent dans les villes d’Agadir, Tanger, Laayoune, Boujaad, Tiflet, Marrakech, Taroudant, Ain Harouda et Laayoune orientale.

1er avril 2015

Démantèlement à Fès d’une cellule terroriste active dans le recrutement et l’envoi de volontaires marocains pour combattre dans les rangs de l’organisation dénommée ”Etat Islamique” en Syrie et en Irak.

13 avril 2015

Démantèlement à Salwane, dans la région de Nador, d’une cellule terroriste de six membres adeptes de la pensée jihadiste, qui projetait des attaques terroristes visant à attenter à la sécurité et la stabilité du Royaume.

28 avril 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre personnes actives dans la ville de Laayoune.

19 Mai 2015

Démantèlement d’un réseau terroriste composé de 10 éléments s’activant dans les villes de Casablanca et Boujniba dans le domaine du recrutement de combattants marocains en vue de rallier les rangs de l’organisation dite “Etat islamique” (EI) en Syrie et en Irak.

03 juin 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste active à Sidi Moumen (Casablanca), Oued Zem, Boujniba, Fqih Bensaleh et Ouled Said (Kasbat Tadla).

11 juin 2015

Démantèlement à Berkane d’une cellule terroriste de 7 membres ayant déclaré leur allégeance à l’organisation dite “Etat islamique”.

09 juillet 2015

Démantèlement d’une cellule terroristes de huit membres s’activant, dans les villes de Casablanca, Tanger, Salé, Jorf Al Melha et Kelaat des Sraghna, dans le recrutement et l’envoi de Marocains pour combattre dans les rangs de l'”état islamique” en Syrie et en Irak.

21 juillet 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste de 8 membres s’activant à Tanger, Bouznika, Khouribga et Taounate, en prêtant allégeance au prétendu calif de l'”Etat islamique”.

25 août 2015

Démantèlement d’un réseau terroriste de 13 membres agissant dans les villes de Nador, Driouech, El Houceima, Fès, Casablanca et Mellilia, dans le domaine du recrutement et de l’envoi de combattants marocains pour le compte de l’organisation terroriste dite “Etat islamique”.

12 septembre 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de 5 membres s’activant dans les villes de Beni Mellal, Sidi Allal Bahraoui et Tinzouline (Zagora) visant à porter une grave atteinte à la sécurité du Royaume.

04 octobre 2015

Démantèlement d’un réseau terroriste de 6 membres agissant à Casablanca, dans le domaine du recrutement et de l’envoi de combattants marocains pour le compte de l’organisation terroriste dite “Etat islamique”.

16 novembre 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre extrémistes actifs à Beni Mellal.

26 novembre 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste de trois membres, dont une femme, partisans de l’organisation terroriste dite “Etat Islamique” +EI+ et s’activant à Fès, Oulad Teima et Casablanca.

11 décembre 2015

Démantèlement d’une cellule terroriste ”dangereuse” composée de neuf membres, partisans du soi-disant ”Etat islamique”, s’activant à Kenitra, Salé, Kasbah Tadla, Douar Ghram Laâlam (commune Dir Laksiba à Beni Mellal) et à Ait Ishaq (Province de Khénifra).

08 janvier 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste terroriste composée de 7 extrémistes partisans de l’organisation dite “Etat islamique”, s’activant à Dar Bouazza, aux environs de Casablanca.

02 février 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de 7 membres en lien avec l'”Etat Islamique” s’activant à Marrakech, Laâyoune et Boujdour.

29 avril 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de trois membres s’activant à Nador et liés à l’”Etat islamique”.

02 juin 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de six membres partisans de Daesch, s’activant à Tétouan, Martil et Casablanca.

23 juin 2016

Démantèlement à Oujda et Tendrara d’une cellule terroriste de 10 éléments qui ont pour la plupart des antécédents judiciaires et sont imprégnés des idées de l’Etat Islamique (EI), dont un ressortissant algérien résidant illégalement au Maroc.

14 juillet 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de six membres s’activant à Agadir, Amezmez, Chichaoua, Ait Melloul et Laqliaâ (préfecture d’Inezgane-Ait Melloul).

16 août 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de quatre extrémistes s’activant entre Casablanca et la commune rurale “Mograne” (Kénitra).

21 septembre 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste, composée de trois extrémistes imprégnés des idées “daechiennes, s’activant à M’diq et Tanger.

03 octobre 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste de 10 femmes liée à l’organisation “Etat islamique” et s’activant dans les villes de Kenitra, Tan Tan, Sidi Slimane, Salé, Tanger, Oulad Teima, Zagora et Sidi Taibi (environs de Kenitra).

12 octobre 2016

Démantèlement d’un réseau terroriste composé de deux éléments partisans de l'”Etat islamique” actifs à Tétouan et Fnideq.

04 novembre 2016

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de cinq partisans de “Daech” s’activant à Tétouan.

03 décembre 2016

Arrestation d’un élément dangereux, partisan de Daech qui servait d’agent de liaison avec la cellule terroriste démantelée en novembre en France.

12 Avril 2017

Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à “Daech”, composée de 7 individus et s’activant à Fès et Moulay Yacoub.

08 mai 2017

Démantèlement par le BCIJ, en collaboration avec les services sécuritaires espagnols, d’une cellule terroriste composée de trois éléments partisans de l’organisation dite “Etat Islamique”.

26 mai 2017

Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation dite ”Etat Islamique”, composée de quatre membres s’activant à Bni Bouifrour, Bni Nsar (Province de Nador), Driouch et Martil.

22 juin 2017

Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation dite “Etat islamique”, composée de quatre extrémistes s’activant dans la ville d’Essaouira.

06 septembre 2017

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de cinq membres partisans de Daech, dont un espagnol d’origine marocaine résidant à Melilla, qui s’activait dans la région de Beni Chiker dans la banlieue de Nador.

14 octobre 2017

Démantèlement d’une cellule terroriste de 11 éléments partisans de Daech qui s’activait à Fès, Meknès, Khouribga, Casablanca, Zaouiat Cheikh, Sidi Bennour, Demnate et Sidi Hrazem.

21 février 2018

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de six membres alliés à “Daech” qui s’activait dans la ville de Tanger.

08 mai 2018

Démantèlement par le BCIJ, en coordination avec les services de sécurité espagnols, d’une cellule terroriste affilée à Daech, composée de cinq membres âgés de 22 à 33 ans, trois individus qui s’activent à Fnideq, en concomitance avec l’interpellation de deux autres personnes à Bilbao en Espagne, détenteurs des nationalités marocaine et sénégalaise.

02 juillet 2018

Le BCIJ procède à l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’être liés à l’organisation dite “Etat islamique” (EI), âgés entre 19 et 24 ans et s’activant dans les villes de Casablanca, Tanger, Nador et Tiznit.

07 décembre 2018

Démantèlement à Béni Mellal, d’une cellule terroriste composée de six individus partisans présumés de “Daech”, soupçonnés de préparer des projets terroristes au Maroc.

08 janvier 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de trois individus s’activant dans les villes de Nador et Driouch.

23 janvier 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de 13 éléments actifs dans les villes de Kelâa des Sraghna, Salé, Casablanca et Mohammedia.

15 février 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de cinq extrémistes s’activant dans la ville de Safi.

14 mars 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant dans les villes de Sidi Bennour, El Jadida, Mohammedia et Marrakech.

10 avril 2019

Démantèlement à Taza d’une cellule terroriste composée de quatre extrémistes, âgés entre 33 et 38 ans, dirigée par un ancien combattant sur la scène syro-irakienne.

23 avril 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de six individus, âgés entre 22 et 28 ans, s’activant à Salé.

03 mai 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de huit extrémistes s’activant dans la ville de Tanger, dont le frère de deux combattants dans les rangs de “Daech” sur la scène syro-irakienne.

25 juin 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre extrémistes affiliés à “Daech”, s’activant dans la région d’El Haouz, près de Marrakech.

27 juillet 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste liée à “Daech” composée de cinq extrémistes, âgés entre 24 et 36 ans.

05 septembre 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste liée à “DAECH” composée de cinq extrémistes, âgés entre 27 et 41 ans, s’activant dans les villes de Berkane et Nador.

25 octobre 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de sept membres liés à l’Organisation dite “Etat islamique” s’activant dans la localité de Tamaris, banlieue de Casablanca, Ouezzane et Chefchaouen.

04 décembre 2019

Démantèlement d’une cellule terroriste partisane de “Daech”, composée de 4 membres s’activant dans la région de Farkhana et Béni Nsar (Nador).

02 mars 2020

Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant dans la ville de Sidi Slimane et composée de quatre éléments partisans du groupe dit “Etat islamique”.

07 juillet 2020

Démantèlement d’une cellule terroriste composée de quatre membres s’activant à Nador et ses environs.

10 septembre 2020

Démantèlement d’une cellule terroriste liée à l’organisation dite “Etat islamique” et avortement de ses plans imminents et complexes ayant des liens dans plusieurs villes marocaines.

Ces opérations de sécurité, exécutées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, ont abouti à l’arrestation de cinq extrémistes âgés entre 29 et 43 ans.

05 octobre 2020

Démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech” active dans la ville de Tanger et composée de quatre individus âgés entre 23 et 26 ans.