M. Albares : La position de l’Espagne sur le Sahara “très claire” et “souveraine”

samedi, 25 juin, 2022 à 14:33

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki a présidé vendredi à Agadir, une rencontre de travail avec les professionnels de la filière arganier représentés par la fédération interprofessionnelle de la Filière de l’Argane (FIFARGANE), la fédération des coopératives féminines et des opérateurs du secteur.