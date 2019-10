M. Amrani présente le modèle de développement marocain aux médias sud-africains

lundi, 21 octobre, 2019 à 14:11

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et arrêter toute autre personne présumée impliquée dans ces actes criminels.