M. Amrani s’entretient à Pretoria avec le président intérimaire du Parlement panafricain

mercredi, 10 mars, 2021 à 17:59

Johannesburg – L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani, a reçu, mercredi à la Résidence du Royaume à Pretoria, le nouveau président intérimaire du Parlement panafricain, le Zimbabwéen Fortune Charumbira et le Secrétaire général de la même institution, M. Vipya Harawa, qui effectueront jeudi une visite au Maroc pour assister aux travaux de la Confédération Africaine de Football (CAF).

L’échange entre les deux parties a porté sur le devenir de l’institution parlementaire pan africaine à la lumière des changements majeurs intervenus dernièrement dans la configuration du leadership du Parlement pan africain, souligne l’ambassade dans un communiqué parvenu à la MAP.

A cette occasion, M. Charumbira a examiné avec l’ambassadeur les derniers développements intervenus au sein de l’institution et la vision d’avenir qu’il porte au cours de son mandat de président intérimaire.

L’ambassadeur a pour sa part exprimé l’importance et l’estime qu’accorde le Royaume à tout instrument de l’Union Africaine, comme le Parlement panafricain, qui œuvrerait pour l’unité d’une Afrique fédérée dans ses ambitions, transparente dans ses démarches, lucide dans son action et sincère dans ses engagements.

Le diplomate a souligné que conformément à la Vision et à l’Action de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, «le Maroc a un engagement plein, continu et indéfectible pour promouvoir la concertation démocratique, le partage, la solidarité et l’ouverture au niveau de l’Afrique, de l’Union Africaine et de ses différents mécanismes et instruments institutionnels».

En marge de sa visite au Maroc, M. Charumbira rencontrera différents hauts responsables marocains, notamment le Président de la Chambre des Représentants, M Habib El Malki, indique-t-on de même source.