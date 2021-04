M. Aujjar: l’institution sécuritaire agit avec professionnalisme et dans le respect total des droits de l’Homme

samedi, 24 avril, 2021 à 22:56

Rabat – L’institution sécuritaire au Maroc agit avec professionnalisme, et dans le respect total des droits de l’Homme et l’attachement aux conventions internationales, a affirmé l’ancien ministre des droits de l’Homme, Mohamed Aujjar, soulignant que le Royaume a développé une expérience distinguée et respectable en matière des droits humains.

M. Aujjar, qui était l’invité de l’émission web “Niqach fi siassa” (débat en politique) du site électronique Hespress a relevé que “l’institution sécuritaire travaille avec professionnalisme, croit en la culture des droits de l’Homme et à l’attachement aux conventions internationales”, saluant les efforts entrepris pour promouvoir cette culture au sein du service de sécurité. “Chose qui doit être respectée”, selon lui.

Le site d’information a rapporté que M. Aujjar a relevé lors de cette émission qui sera diffusée dimanche soir sur YouTube et Facebook, que c’est indigne dans le Maroc d’aujourd’hui de parler de l’existence d’une soi-disant “police politique”.

“Etant un militant des droits de l’Homme, je rejette ces exagérations qui parlent de l’existence d’une police politique ou sécurité politique”, a affirmé M. Aujjar, membre du bureau politique du Rassemblement National des Indépendants (RNI), soulignant qu’après avoir passé des décennies militant pour défendre les droits de l’Homme, il est fier du travail entrepris par les services de sécurité.

Dans le même sillage, l’ancien ministre a fait savoir qu’il n’est pas concevable de parler de l’existence d’une régression en matière des droits de l’Homme au Maroc, notant qu’il faut insister sur le fait que le Royaume a produit une expérience distinguée en matière des droits de l’Homme qui doit être une source de fierté pour tous.

Pour M. Aujjar, qui est également un membre fondateur de l’Organisation marocaine des droits de l’Homme, le Maroc a enregistré des progrès considérables en matière des droits de l’Homme, relevant que ces progrès ont été réalisés grâce au courage politique de SM le Roi Mohammed VI et aux sacrifices de la mouvance des droits humains.