M. Benabdelkader souligne l’importance de l’équilibre entre la préservation de l’ordre public et le respect des libertés individuelles

lundi, 30 décembre, 2019 à 1:00

Une large campagne de sensibilisation à la lecture de la presse marocaine, écrite et électronique, a été lancée récemment sous le signe “Soutenons la presse professionnelle et éthique”, et à laquelle ont contribué l’ensemble des journaux marocains, des chaînes de télévision, des stations de radio et des sites électroniques nationaux.