M. Borrell salue “le rôle important” du Maroc en matière de paix et de stabilité dans la région

jeudi, 5 janvier, 2023 à 21:06

Rabat – Le Haut représentant de l’Union Européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a salué jeudi à Rabat, le “rôle important” du Maroc en matière de paix et de stabilité dans la région.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint tenu à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Borell a indiqué que ces échanges ont porté sur “les anciens et nouveaux défis géopolitiques” auxquels le Maroc et l’UE “doivent faire face”, ainsi que sur les différentes questions relatives au voisinage régional et à la scène internationale, notamment “le Maghreb, la Libye, le Sahel, l’Iran et la guerre Russie-Ukraine”.

Le chef de la diplomatie européenne a tenu particulièrement à remercier le Maroc pour “le rôle important” qu’il joue pour la stabilité de la Libye.

M. Borrell a annoncé par ailleurs le lancement de nouvelles initiatives visant à renforcer davantage le partenariat Maroc-UE, citant plus particulièrement dans ce cadre le dialogue de haut niveau en matière de sécurité qui se tiendra prochainement à Rabat.

M. Borrell est en visite officielle de deux jours au Maroc destinée à approfondir les discussions sur la mise en œuvre du partenariat UE-Maroc, y compris dans la perspective du nouvel Agenda pour la Méditerranée.

Le partenariat historique liant le Maroc et l’Union européenne a continué ces dernières années à se développer, se hissant à une référence dans la politique de voisinage de l’UE.