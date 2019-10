M. El Hassan Abyaba, une expertise académique reconnue au service de la promotion des secteurs de la culture et du sport

samedi, 12 octobre, 2019 à 0:23

Rabat – M. El Hassan Abyaba, membre du gouvernement dans sa nouvelle mouture après sa restructuration, détient un portefeuille ministériel d’une grande importance, qui regroupe deux secteurs nécessaires à l’encadrement de la jeunesse marocaine, à savoir la culture et le sport, en plus de sa mission de porte-parole du gouvernement.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Abyaba, professeur à l’université Hassan II à Casablanca, s’est dit fier de la confiance placée en lui par SM le Roi en lui confiant la gestion de deux secteurs primordiaux qui intéressent une importante frange de la société marocaine.

Titulaire d’un doctorat d’État en études géopolitiques et d’un doctorat national dans la gestion des ressources humaines, le nouveau ministre a affirmé qu’il a rejoint, à l’instar de ses confrères, le gouvernement dans sa nouvelle mouture après sa restructuration avec une grande énergie et plein d’espoir pour contribuer à la construction d’un Maroc prometteur, fort et développé, soulignant que cette détermination permettra d’élaborer des programmes pratiques avec lesquels le sport et la culture contribueront au développement et la sensibilisation à la citoyenneté.

Par ailleurs, le responsable, qui a bénéficié de plusieurs formations aux États-Unis et en Allemagne en matière de leadership politique et la gestion des programmes de développement, a fait savoir qu’il a entamé directement après son installation à la tête du ministère de la Culture, de la jeunesse et du sport, des réunions approfondies avec les directeurs et les responsables des deux secteurs et ce, afin de “mettre en avant les réalisations et d’évaluer les projets actuels dans le but de les diagnostiquer, assurer leur continuité et élaborer les stratégies futures”.

Dans ce sens, le ministre, membre du bureau politique de l’Union constitutionnelle, a révélé qu’un plan d’action intégré et réaliste au titre des deux prochaines années sera mis en place en vue de promouvoir les deux secteurs, exprimant sa confiance totale envers les cadres et les compétences dont recèlent les deux secteurs.

S’agissant de la fusion de ces deux secteurs stratégiques, M. Abyaba, qui a fait preuve de compétence à la tête de la Fédération libérale arabe (FLA) et du Centre d’études stratégiques Ibn Battouta, a noté que la gestion de la culture et du sport “n’est pas une mission difficile, mais requiert l’adoption d’une méthodologie basée sur une gestion administrative efficace et le renforcement des relations entre les différents acteurs et partenaires, notamment la société civile”.

“La nouvelle mouture du gouvernement est porteuse d’une vision stratégique de long terme, visant à préparer la structure politique et sociétale pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement auquel a appelé SM le Roi”, a expliqué le responsable, relevant que ce nouveau souffle impulsé à la structure gouvernementale permettrait aux programmes gouvernementaux futurs d’avoir un impact direct et concret sur l’ensemble des citoyens partout à travers le Royaume.