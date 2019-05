M. Fassi Fehri met en avant à Nairobi le rôle d’équilibre joué par les villes intermédiaires en allégeant la pression sur les métropoles

mardi, 28 mai, 2019 à 19:12

Nairobi – Le ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, M. Abdelahad Fassi Fehri a mis en avant, mardi à Nairobi, le rôle d”‘équilibre” joué par les villes intermédiaires en allégeant la pression que connaissent les grandes villes, en proposant des solutions alternatives et en assurant l’immobilier et les infrastructures, ainsi que des conditions convenables sur le plan de la compétitivité et de l’attractivité.