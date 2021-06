M. Loulichki espère que l’exécutif européen évite toute action susceptible de compliquer le différend maroco-espagnol

mercredi, 16 juin, 2021 à 13:10

Rabat – L’ancien ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, M. Mohammed Loulichki, et Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS) a émis l’espoir de voir l’exécutif européen éviter toute action susceptible de compliquer le différend maroco-espagnol.