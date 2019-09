M. Moratinos se dit reconnaissant à SM le Roi pour la tenue au Maroc du Sommet mondial de l’Alliance des civilisations de 2020

dimanche, 22 septembre, 2019 à 21:11

New York- Le Haut Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations-Unies (UNAOC), Miguel Angel Moratinos, a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au Royaume du Maroc, qui abritera l’année prochaine le Sommet mondial de l’Alliance des civilisations de 2020, avec pour objectif de contribuer davantage à promouvoir de meilleures relations interculturelles et interreligieuses à travers le monde.

“Je suis reconnaissant à Sa Majesté le Roi et au Maroc pour la confiance qu’ils ont placée dans l’Alliance des Civilisations pour tenir ce sommet dans le Royaume l’année prochaine”, a déclaré M. Moratinos à la presse, à l’issue de ses entretiens dimanche à New York avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

“Il s’agit d’un grand sommet (…) qui portera non seulement sur les rapports entre les pays du monde arabo-musulman avec l’Occident, mais aussi l’Afrique et l’Amérique latine”, a expliqué l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères.

Evoquant le contenu de ses entretiens avec M. Bourita, le Haut Représentant de l’Alliance des Civilisations a indiqué avoir abordé “les relations excellentes de coopération du Maroc avec l’Alliance, une plateforme où on ne discute pas seulement du dialogue interreligieux et interculturel, mais aussi des questions de prévention, de médiation et de lutte antiterroriste”.

“On est en train de travailler sur tous les dossiers, aussi bien la prévention, la médiation, que la lutte antiterroriste”, a-t-il assuré.

L’Alliance des civilisations des Nations-Unies a été créée en 2005 à l’initiative de l’Espagne et de la Turquie, sous les auspices des Nations-Unies, avec pour mission de promouvoir de meilleures relations interculturelles à travers le monde.

Pour M. Moratinos, dans un monde troublé et marqué par des tensions culturelles et religieuses, l’Alliance des civilisations est plus nécessaire que jamais pour réduire ces tensions et encourager plus de respect et de compréhension mutuelle.