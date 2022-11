M. Nizar Baraka : Il y a une volonté politique au plus haut niveau pour une nouvelle approche dans les relations entre le Maroc et l’Espagne

mardi, 15 novembre, 2022 à 21:45

Charm el-Cheikh – Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a assuré, mardi à Charm el-Cheikh, qu’il existe une volonté politique au plus haut niveau au Maroc et en Espagne pour une nouvelle approche dans les relations entre les deux pays.