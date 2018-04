M. Zoido met en relief l'”étroite et exemplaire” collaboration des services de sécurité marocain et espagnol face aux menaces terroristes

jeudi, 19 avril, 2018 à 20:44

Madrid – Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a mis en relief, jeudi à Madrid, “l’étroite et exemplaire” collaboration des services de sécurité marocain et espagnol qui a permis de faire face “conjointement” aux menaces terroristes et jihadistes guettant la sécurité des deux Royaumes.