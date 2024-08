Un magazine gambien met en avant le développement du Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI

dimanche, 4 août, 2024 à 13:46

Banjul – Le magazine gambien “The development” a mis en exergue le progrès et le développement réalisés par le Royaume du Maroc, depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Soulignant les réalisations et avancées qu’a connues le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi, le magazine relève, dans une édition spéciale consacrée à cet événement, que la célébration de la fête du Trône “est considérée comme un modèle unique des liens d’allégeance entre le souverain et Son peuple”.

“Cet événement annuel constitue également l’occasion de passer en revue les progrès réalisés avec constance, pertinence et un volontarisme sans faille, au cours des dernières années sous la conduite sage de SM le Roi”, écrit la publication dans un édito signé par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Maroc à Banjul, Ahmed Belhaj.

Parmi les projets les plus ambitieux auxquels SM le Roi accorde un intérêt et une importance particulière, M. Belhaj a cité le chantier de la bonne gouvernance, la protection sociale, l’ambitieux plan d’appui à l’accès au logement pour les différentes catégories sociales, la stratégie de l’eau, la mise en place et/ou l’amélioration d’un environnement adapté à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, ainsi que la coopération multiforme Maroc-Afrique.

“La fête du Trône est l’occasion de mettre en lumière les réalisations du Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI”, écrit le magazine dans un autre article intitulé “SM le Roi Mohammed VI: du 1999 au 2024, 25 ans de progrès et de réalisations”, notant que depuis l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Royaume a réalisé des progrès remarquables dans plusieurs domaines.

Au cours de cette période, le souverain a fait du Royaume un véritable acteur de stabilité dans la région, estime la publication précisant que le Maroc, grâce à la Vision royale, a adopté une approche inclusive et démocratique faisant du développement humain une priorité principale.

La publication rappelle également les projets d’accélération industrielle et touristique, de développement des énergies renouvelables, et de transformation numérique, évoquant le climat de stabilité dont jouit le Royaume, avec une succession de gouvernements au fil des ans à travers des processus électoraux honnêtes et transparentes.

La publication a compilé une série d’articles traitant plusieurs sujets liés notamment au Plan Maroc Vert, la construction de la plus grande station de dessalement d’Afrique à Casablanca, le secteur industriel marocain, le Port Tanger Med et le Port Atlantique de Dakhla, ainsi que l’initiative Royale pour l’atlantique.

Le magazine s’est intéressé aussi aux relations exemplaires entre le Maroc et la Gambie, et aux actes de la grande Commission mixte de coopération bilatérale, saluant particulièrement la contribution du Maroc à la réussite du 15è Sommet de l’OCI organisé en mai dernier dans la capitale gambienne.