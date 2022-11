Un magazine portugais consacre un numéro à la dynamique de développement au Maroc

jeudi, 17 novembre, 2022 à 20:08

Lisbonne – Le magazine portugais “El Pais Economico” a consacré son dernier numéro à la dynamique de développement que connaît le Royaume dans différents domaines.

Dans son éditorial intitulé “le Maroc, une étoile brillante en Afrique”, le directeur de la publication mensuelle, Jorge Gonçalves Alegria, a souligné que le “Royaume, grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est en voie de devenir un pays leader dans la région en matière de développement social, économique et culturel”.

Le Maroc a adopté une panoplie de politiques publiques et de réformes pour faciliter la mise en place de chantiers de développement stratégiques et moderniser son infrastructure, a relevé l’éditorialiste, évoquant, à titre d’exemple, le port Tanger Med, le train à grande vitesse et le renforcement du réseau autoroutier.

Le Royaume a, par ailleurs, présenté, il y a quelques années, le plan d’autonomie en 2007 pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, qui a connu récemment un essor économique et social remarquable, grâce aux différents projets lancés, a-t-il rappelé.

Engagé en matière de développement durable, le Maroc a, en outre, investi énormément dans les énergies renouvelables et a déployé des efforts considérables pour le renforcement de la protection sociale, a-t-il poursuivi.

Sur un autre registre, le directeur du magazine a salué la politique étrangère marocaine et le niveau distingué de sa coopération internationale, notamment avec les pays africains, évoquant le projet du gazoduc Maroc-Nigéria, de nature à arrimer l’Afrique et l’Europe.

S’agissant des relations maroco-portugaises, le magazine indique, dans un autre article, que ces liens, qui remontent à plus de six siècles, continuent de se renforcer par un partenariat stratégique et une coopération fructueuse, notant que ces relations sont appelées à être davantage consolidées et développées.

Une réunion de haut niveau est prévue entre les gouvernements du Portugal et du Maroc, durant laquelle la stratégie d’approfondissement du partenariat entre les deux pays sera hissée à un nouveau supérieur, fait savoir l’article.

Le rapprochement entre Rabat et Lisbonne est prometteur, estime le magazine, rappelant que le Maroc a été, en 2021, la 11ème destination des exportations de marchandises portugaises dans le monde, et il est la destination principale des entreprises portugaises sur le continent africain.

Selon l’article, de nouvelles mesures sont prises pour renforcer davantage ces relations à tous les niveaux, compte tenu des opportunités visant à approfondir la coopération politique, les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Par ailleurs, la publication a accordé une attention particulière au dossier du Sahara marocain, s’arrêtant sur nombre de faits historiques, qui prouvent la légitimité de la cause du Royaume.

De l’ère de Youssef Ben Tachafine, lui-même originaire d’une des tribus du Sahara marocain, à la Dynastie Alaouite, le Maroc n’a cessé de renforcer ses liens avec la population des différentes régions du Royaume, en l’occurrence dans les provinces sud, fait observer le magazine.

Le Maroc a présenté, depuis plusieurs années, devant différentes instances internationales, un ensemble de textes prouvant l’exercice effectif de la souveraineté par le Sultan sur ces territoires du Royaume, relève l’article.

L’intégrité territoriale du Maroc a été évoquée, en outre, dans plusieurs traités et documents internationaux. Dans le traité anglo-marocain signé le 13 mars 1895, il est reconnu par les gouvernements britannique et marocain qu’”aucune puissance ne peut avoir de revendications sur les territoires compris entre l’Oued Draa et cap Bojador, car ces territoires font partie du Maroc, rappelle l’article.

“ El Pais Economico” a rappelé le processus politique, mené sous l’égide de l’ONU, pour résoudre ce conflit artificiel malgré les obstacles successifs posés par le ”polisario”, indiquant que le Maroc a présenté en 2007 un plan d’autonomie conforme au droit international et aux normes démocratiques les plus avancées.

Le magazine a, en outre, mis en avant le soutien international et la dynamique positive que connaît récemment la question du Sahara marocain, qui se traduit par l’ouverture d’une trentaine de consulats dans les provinces du sud.

Ce numéro de 67 pages propose également plusieurs articles sur les différents aspects de développement du Royaume et des interviews avec des investisseurs portugais qui ont salué le climat des affaires au Maroc.