Le Maghreb réunit les éléments nécessaires pour créer un ensemble régional (PCNS)

lundi, 9 août, 2021 à 21:10

Rabat – Le Maghreb “est de loin la région la moins intégrée”, tant sur le plan politique qu’économique, selon un rapport du Policy Center for the New South (PCNS) qui indique pourtant que cette partie du monde réunit les éléments nécessaires pour créer un ensemble régional.