Maire d’Oklahoma: Entre le Maroc et les Etats-Unis, les gouvernements locaux ont un rôle primordial à jouer (Interview)

mardi, 31 mai, 2022 à 12:32

Propos recueillis par Omar ACHY

Washington – Réputée pour son mode de vie authentique, l’héritage de ses peuples autochtones, ses parcs naturels et ses plaines à perte de vue et les vestiges de la fameuse Route 66, l’Etat de l’Oklahoma dans le Midwest américain est un véritable carrefour de l’histoire et de la culture du sud des Etats-Unis. Cet Etat voisin du Texas est connu aussi par la vigueur de son économie à la faveur de l’industrie du pétrole et du gaz ainsi que comme l’un des principaux marchés de bétail au monde.

Le maire de sa capitale, Oklahoma City, David Holt, qui connaît bien le Maroc pour y avoir effectué une visite en compagnie d’autres maires américains, a bien voulu accorder un entretien à la MAP. Dans cet entretien, il aborde les relations maroco-américaines, l’apport des gouvernements locaux pour consolider les liens séculaires et le partenariat stratégique liant Washington et Rabat, ainsi que le rôle que peuvent jouer le tourisme et le sport dans cette dynamique.

“J’ai beaucoup apprécié ma visite au Maroc en 2018, et le lien historique entre les deux pays est un lien spécial que nous devons toujours entretenir”, a indiqué M. Holt.

Et d’ajouter: “Les relations entre les États-Unis et le Maroc n’ont fait que se renforcer au cours des quatre dernières années, et je suis heureux de voir cette dynamique”.

Quand il a été élu en 2018, David Holt, 43 ans, est devenu le premier maire amérindien d’Oklahoma City et le plus jeune maire d’une ville américaine de plus de 500 000 habitants. Il a été réélu cette année pour un second mandat.

“Je pense que les maires et les gouvernements locaux font partie de l’écosystème politique qui assure une base pour de bonnes relations entre les nations”, a indiqué le maire de d’Oklahoma City en réponse à une question sur l’apport des maires dans la consolidation des relations entre les Etats-Unis et le Maroc.

“Nos représentants du gouvernement fédéral ont besoin d’un soutien politique local pour les choix qu’ils font, alors lorsque les maires entretiennent de bonnes relations avec un pays, cela aide”, a-t-il souligné.

Pour cet avocat dans un cabinet d’investissement, qui a auparavant servi comme sénateur de d’État pour deux mandats, il existe “des opportunités pour les dirigeants locaux d’établir des relations directes avec leurs homologues au Maroc”.

Tout récemment, M. Holt a reçu une délégation de la Fédération royale marocaine de golf, dans la foulée de l’alliance qu’elle vient de conclure avec la prestigieuse PGA of America, une première en Afrique du Nord et le monde arabe.

Les links de Soutern Hills en Oklahoma City abritaient, en cette occasion, le Championnat PGA, une épreuve du Grand chelem.

Interrogé par la MAP à cet effet, il a indiqué que la visite a “été merveilleuse et j’étais si heureux qu’ils puissent passer du temps à Oklahoma City. Ils ont même pris le temps de jouer une partie de golf !”.

Pour lui, “l’apport le plus important à la paix internationale et à la croissance économique est l’engagement entre personnes. Nous devrions profiter des occasions d’apprécier notre humanité partagée et nos intérêts communs”.

Selon cet homme politique américain, “le sport et le tourisme sont d’excellents catalyseurs pour ces expériences entre individus”, relevant leur rôle “également importants pour la paix et la stabilité internationales”.

“Nous voulons tous vivre dans un monde où nous avons connu différents endroits et différentes cultures à travers le tourisme et le sport. Ces expériences nous unissent en tant qu’êtres humains et réduisent les tensions entre les nations”, a fait remarquer M. Holt.