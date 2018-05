La Maison des familles des marins pêcheurs de Mehdia, une structure solidaire destinée à l’amélioration des conditions économiques des femmes bénéficiaires (responsable)

mercredi, 23 mai, 2018 à 18:53

Mehdia – La Maison des familles des marins pêcheurs, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a posé la première pierre lundi à la Commune de Mehdia, est une structure solidaire destinée au renforcement des compétences des femmes bénéficiaires et à l’amélioration de leurs conditions économiques, a souligné Mme Souad Boulouiz, Chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

La future Maison aura pour mission la formation des femmes dans des métiers générateurs de revenus et adaptés au tissu économique local, a précisé Mme Boulouiz dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement de la construction de ladite maison.

Cet établissement permettra aux femmes bénéficiaires, près de 250 personnes par an, d’avoir un revenu, soit en créant leur propre projet générateur de revenus soit en intégrant une coopérative, a-t-elle ajouté, notant que la Maison mettra également à la disposition des femmes une crèche pour l’éducation préscolaire de leurs enfants.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sur un terrain de 1.500 m², la future Maison des familles des marins pêcheurs abritera des ateliers d’arts culinaires, de coupe-couture, de broderie-tricotage et de travaux manuels, des salles d’alphabétisation, d’informatique et de soutien scolaire, ainsi que des espaces d’écoute et orientation, de vente des produits de la Maison, une crèche et une aire de jeux pour enfants.