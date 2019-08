Le maître-nageur, un symbole du sacrifice pour la sécurité des estivants

vendredi, 30 août, 2019 à 11:44

Zineb Bouazzaoui

Rabat – La saison estivale rime avec baignades et bonne humeur, et pour que le paysage soit en totale harmonie avec cette ambiance, la sécurité des estivants est indispensable grâce aux efforts sans trêve des maîtres-nageurs qui se donnent corps et âme à ce métier saisonnier, en dépit du manque des moyens et des inquiétudes sur l’avenir.

Recrutés pour la saison estivale, les maîtres-nageurs, veillant à la sécurité des baigneurs, font partie du personnel saisonnier de la protection civile. Si leur mission cruciale est d’assurer le bien-être des baigneurs durant une seule saison, ils ont besoin de subvenir à leurs besoins financiers tout au long de l’année.

Les maîtres-nageurs sont prêts à intervenir à tout moment, c’est clairement le cas de Soufiane, maître-nageur sauveteur à la plage de Rabat. “Sportifs, amoureux de natation avec une bonne dose d’altruisme, nous assurons la sécurité d’un lieu de baignade et dispensons des règles de natation à tout le public. Des bébés nageurs aux personnes âgées, nous devons sauver des vies quotidiennement”, a-t-il déclaré à la MAP tout en gardant l’œil sur les estivants.

Malheureusement, cette saison est éphémère et je me retrouve sans emploi une fois l’hiver est de retour. Parmi nous, se trouvent des chômeurs débrouillards au cours de l’année, et cette période estivale est une opportunité qui nous permet de disposer d’un peu de ressources pour subvenir à nos propres besoins et à ceux de nos familles, a-t-il ajouté.

Au bord de l’eau en permanence, le maître-nageur sauveteur est le garant de la sécurité des visiteurs des espaces aquatiques en tout genre, notamment la mer, la piscine, un étang public ou une zone balnéaire. Pour tout découvrir sur ce métier, il faut plonger dans les eaux fraîches mais parfois troubles du monde du sauvetage, note Jawad, maître-nageur à la plage de Rabat.

La natation est la passion qui anime les maîtres-nageurs sauveteurs malgré toutes les contraintes surtout financières. En effet, sauver autrui est devenu, pour certains, un mode de vie.

Juste le temps d’enlever sa casquette et ses lunettes de soleil et Jawad étale son regard déterminé, submergé de passion. Celui d’un jeune marocain prêt à sacrifier sa vie pour en sauver d’autres. “Au delà de pouvoir nager toute la journée et de profiter des éclaboussures des vagues, il s’agit d’être un excellent nageur, d’être très patient tout en étant attentif pour pouvoir secourir les estivants à tout moment”, a-t-il dit, le sourire aux lèvres.

Pour cela, le maître-nageur doit aimer et connaître l’environnement aquatique dans lequel il évolue, afin d’être à la hauteur lors des situations délicates. Et c’est pour cette raison que la majorité des sauveteurs sont originaires de la région puisque ce sont eux qui connaissent le mieux cette plage, explique-t-il.

Habitué des lieux, Ilyass est présent depuis 3 ans sur la plage de Rabat, pour avoir l’œil sur les estivants. “Le métier de maître nageur sauveteur requiert la vigilance en permanence, c’est une lourde responsabilité, mais c’est aussi une opportunité qui me permet de financer mes études”, a-t-il indiqué le sifflet autour du cou.

La gestion du stress et le sang-froid sont les mots clés de ce métier. “Nous exerçons une activité dans laquelle un accident peut intervenir à tout moment, et malheureusement de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de la gravité du non respect des consignes et risquent leur vie en nageant dans des zones non surveillées, dit-il sur un ton d’amertume.

Selon Ilyass, les maîtres-nageurs ont la culture du risque et ce sont des citoyens très engagés ayant pour devise “sauver ou périr”. Leur principale motivation est d’être au service de l’autre et sont présents sur les plages de 8h à 20h, font de leur mieux pour éviter tous types d’accidents et sont chargés de sensibiliser les estivants à la propreté des plages.

Leurs sacrifices ont un impact très positif sur le séjour des vacanciers. “Nous pouvons nous baigner en toute quiétude et nous constatons avec satisfaction que les plages marocaines font l’objet d’une surveillance de plus en plus accrue et cela nous rassure”, a confié Samir, un estivant à la plage de Rabat.

Les maîtres-nageurs, ayant une attestation délivrée par la Protection civile, ont la possibilité d’exercer dans les piscines, sur les plages privées ou au sein des complexes touristiques.

Le maître-nageur a trois fonctions: d’abord veiller à la sécurité des personnes, secourir ou apporter les premiers secours à un baigneur en difficulté et enfin encadrer les baigneurs en les orientant, les informant et les guidant vers les zones surveillées et non dangereuses.

La prévention reste donc la mission la plus importante et la plus noble des maîtres-nageurs qui expriment le souhait d’être rassurés sur leur avenir.