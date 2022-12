Malgré l’éloignement géographique, Rabat et Canberra ont un certain nombre d’objectifs communs (diplomate australien)

mardi, 6 décembre, 2022 à 22:10

Rabat – Le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, a mis en avant, mardi à Rabat, les nombreux objectifs communs entre le Maroc et l’Australie, et ce, malgré l’éloignement géographique entre les deux pays.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’inauguration officielle de l’ambassade d’Australie à Rabat, en présence de responsables marocains et de membres du corps diplomatique, M. Watts s’est félicité de la coopération entre les deux pays et de “la volonté de s’attaquer de front aux grands défis du moment”, notamment le changement climatique et la lutte contre le terrorisme.

A ce titre, l’Australie souhaite travailler en “étroite collaboration” avec le Royaume afin de garantir les objectifs fixés de développement durable, a-t-il ajouté, saluant en outre, la participation “formidable” des jeunes marocains et marocaines à la COP27 qui s’est déroulée en Egypte.

En ce sens, les énergies renouvelables et la gestion de l’eau constituent de nouvelles opportunités de coopération pour l’Australie et le Maroc, a fait observer le diplomate australien.

M. Watts a également salué le “leadership du Maroc dans le dossier de la lutte contre le terrorisme”, rappelant que le Royaume co-préside le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et abrite à Rabat le siège du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.

A cet égard, a-t-il estimé, Canberra peut “bénéficier des connaissances et de l’expérience du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme”.

M. Watts a aussi saisi cette occasion pour saluer le “dynamisme” de la communauté marocaine “qui apporte une forte contribution à la société” australienne.

La nouvelle mission diplomatique permanente d’Australie inaugurée mardi à Rabat est la première ambassade australienne au monde construite hors-site à Sydney, sous forme de modules qui ont ensuite été acheminés et assemblés au Maroc. Cette conception reflète la création architecturale contemporaine, tant australienne que marocaine. Cette technique à la fois innovante et écologique est en parfaite conformité avec les codes de construction australiens et marocains, alliant les meilleures compétences professionnelles des deux pays.

L’inauguration du nouveau bâtiment représente un symbole de la volonté de l’Australie de construire une relation plus profonde avec le Maroc et présente une nouvelle ère pour la consolidation et le renforcement de l’amitié australo-marocaine.