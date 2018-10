Mali : Les adeptes de la Tariqa Tijania expriment leur profonde gratitude à SM le Roi

samedi, 27 octobre, 2018 à 18:35

Bamako – Le président du Conseil Fédéral National des Adeptes de la Tariqa Tijania (Confenat-Mali), Cheick Oumar Thiam, a fait part samedi à Bamako de sa sincère et profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer ce groupement religieux.

S’exprimant lors du 1er congrès ordinaire du Confenat-Mali, Cheick Thiam a également adressé ses vives remerciements à SM le Roi pour Son soutien permanent au service de la promotion de la Tariqa Tijania.

Il a aussi mis en avant le rôle prépondérant que joue l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates afin de garantir un meilleur accueil et l’encadrement des étudiants venant de plusieurs pays dont le Mali.

Dans le même registre, Cheikh Ousmane Madani Haidara, chef du groupement des leaders religieux, a appelé à consolider la coopération religieuse avec le Royaume et étendre la formation des imams pour inclure désormais plus de femmes.

Pour sa part, le ministre malien des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo a salué la qualité des relations liant son pays et le Maroc, appelant les adeptes de la Tijania à davantage d’unité et à s’inspirer des valeurs nobles prônées par le fondateur de la Tariqa et ce au servie du rayonnement de l’islam de juste milieu, de tolérance et de paix.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri a mis en valeur les relations excellentes réunissant le Royaume et le Mali et la sollicitude dont SM le Roi ne cesse d’entourer les adeptes de la Tarika Tijania.

L’ouverture de ce congrès a été marquée par le présence notamment de Abdelatif Begdouri, représentant de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, de chefs religieux maliens et des adeptes de la Tariqa Kadiria et de la Tariqa Kadiria Boutchichia.

Ce congrès se poursuivra dimanche pour l’élection des membres des bureaux et des structures du Confenat-Mali.