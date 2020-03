Malika Lahmar ou la passion débordante d’une parachutiste

dimanche, 8 mars, 2020 à 13:51

Par Sanae Bennaceri

Rabat – Laissant derrière elle sa peur bleue des hauteurs, le sergent Malika Lahmar, membre de l’équipe féminine de la première Brigade d’infanterie parachutiste prend l’avion avec bravoure et courage, non pas pour voyager, mais pour pratiquer sa passion pour la chute libre.

Dans les locaux de la 1ère Brigade d’infanterie parachutiste, la jeune trentenaire passe sa journée entre des cours théoriques, exercices sportifs et entraînements pratiques à l’aide d’un simulateur de chute libre, dans le but d’améliorer sa condition physique et développer ses performances, portée par l’esprit d’aventure qui stimule son penchant pour les sauts dans le vide.

Interviewée par la MAP à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Malika confie que le parachutisme est une expérience unique faite de passion débordante, d’amour et de curiosité qu’il est nécessaire de cultiver pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs escomptés.

La fierté de porter l’uniforme militaire, sa persévérance et le patriotisme qui l’anime stimulent chez elle un enthousiasme à toute épreuve pour accompagner les membres de son équipe en Chine afin de représenter le Royaume aux Jeux internationaux de l’Armée 2019, au cours desquels le Maroc a remporté la médaille d’Or.

Le sergent a exprimé sa fierté de l’exploit réalisé hors des frontières en dépit de toutes les difficultés rencontrées, en affirmant que “la performance a été plus qu’honorable grâce à la formation de haute facture et aux équipements et à la technologie de simulation dernière génération au niveau mondial dont dispose la Brigade, comme le tunnel aérien”.

Originaire de Tifelt, Malika a rejoint il y a plus de 10 ans la Brigade d’infanterie parachutiste des Forces Armées Royales, juste après avoir obtenu son baccalauréat. Elle a dès le départ été encouragée par les cadres militaires tout au long de son parcours pour notamment obtenir sa certification et son parachute de saut libre.

Sur un ton empreint d’humilité et de féminité, elle ne cache pas le trac qui la gagnait souvent au début de son “aventure” en tant que femme parachutiste, estimant que c’est une sensation inévitable lors de toute nouvelle expérience, surtout qu’il s’agissait de relever le défi d’un saut à près de 4000 mètres d’altitude.

La confiance et l’expérience de ses prédécesseurs ont été des facteurs de réconfort non négligeables, d’autant plus que la 1ère Brigade d’infanterie parachutiste adopte des équipements de pointe dans le domaine de l’aviation et du parachutisme.

La jeune parachutiste a rapidement surmonté les inquiétudes de ses débuts pour avancer avec détermination et audace dans son parcours militaire, confirmant sa volonté de participer aux différentes manifestations sportives, dont elle consacrera des heures de préparation et d’entraînement.

Cependant, son dévouement, son sens du devoir militaire et son ambition professionnelle ne l’empêchent pas de concilier entre vie professionnelle et vie privée. De même que son mari, étant lui même militaire, lui prête main forte pour aller au-delà des contraintes du travail.

Et chaque fois qu’il est possible, Malika Lahmar cultive une tout autre passion pour la cuisine marocaine, soulignant qu’elle est originaire d’une région réputée pour sa gastronomie succulente.

Le sergent parachutiste a profité de la célébration de la Journée du 8 mars pour rendre hommage aux femmes du monde entier et plus particulièrement les femmes marocaines pour leurs réalisations et leurs acquis significatifs dans divers domaines, les appelant à davantage d’ambition et de confiance si elles veulent donner corps à leurs aspirations.