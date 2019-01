Manifeste de l’Indépendance: un évènement historique qui restera gravé dans l’esprit des générations successives

samedi, 12 janvier, 2019 à 10:49

Rabat – La présentation du Manifeste de l’Indépendance restera gravée dans l’esprit des générations présentes et futures, en tant qu’étape charnière dans la lutte nationale pour le recouvrement de la liberté et l’indépendance, a souligné vendredi à Rabat le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.