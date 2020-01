Le manifeste de l’indépendance, une leçon de patriotisme pour les générations futures

samedi, 11 janvier, 2020 à 18:41

Rabat – Le Manifeste de l’indépendance constitue une leçon de nationalisme et de patriotisme pour toutes les générations futures, a indiqué, samedi à Rabat, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Lors d’un meeting à l’occasion du 76ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944, M. El Ktiri a affirmé que cette commémoration est l’occasion d’initier les nouvelles générations à l’histoire de leur pays et de leur inculquer les valeurs de fierté nationale, de patriotisme et de respect des préceptes religieux.

Ce manifeste de l’indépendance de près de 400 mots, à la forte charge historique, est survenu dans le contexte particulier de la seconde guerre mondiale, a souligné M. El Ktiri, notant qu’il a constitué une véritable “révolution” et reflété la volonté des Marocains de remporter le combat de libération.

Par le biais de ce manifeste, présenté aux autorités coloniales et aux consulats des trois grandes puissances, à savoir les États-Unis, le Royaume Unis et à l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques, les Marocains ont adressé un message puissant au colonisateur afin de mettre fin au protectorat, a-t-il relevé.

M. El Ktiri a en outre évoqué les défis actuels du Royaume, notamment le chantier du nouveau modèle de développement, notant que le Maroc a plus que jamais besoin des nobles valeurs de nationalisme et de patriotisme.

Le meeting a été l’occasion de rendre hommage à 12 anciens résistants et membres de l’armée de libération, dont huit à titre posthume, en signe de reconnaissance des services rendus à la cause nationale et des énormes sacrifices consentis en faveur de la défense de la dignité de leur pays.

Il a été également marqué par l’octroi d’aides financières à plusieurs veuves d’anciens résistants décédés.

Plusieurs personnalités, représentants de partis politiques et d’organisations syndicales et d’associations ont pris part à cette rencontre.

Samedi matin, une délégation du Haut-commissariat et aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et des membres des Conseils provinciaux ont effectué une visite au Mausolée Mohammed V à Rabat, où ils se sont recueillis sur les tombes des regrettés Souverains, Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.

Le peuple marocain commémore ce samedi le 76ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance, qui constitue une étape déterminante dans l’histoire contemporaine du Royaume et l’une des multiples incarnations de la symbiose qui caractérise les liens entre le glorieux Trône alaouite et le mouvement national.