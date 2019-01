Le manque d’intégration économique pénalise fortement les peuples du Maghreb

vendredi, 11 janvier, 2019 à 12:19

Bruges – Le manque d’intégration économique pénalise fortement les peuples du Maghreb et empêche les pays de la région d’avancer en ordre uni et solidaire, a souligné Mohamed Ameur, ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg.