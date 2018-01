«Marché cible 2018» : La Wallonie veut intensifier ses échanges avec le Maroc, son deuxième partenaire commercial en Afrique (responsable belge)

mardi, 30 janvier, 2018 à 11:14

Par Amal Tazi

Namur – En identifiant le Maroc comme « marché cible » en 2018, la Wallonie aspire renforcer davantage ses échanges économiques avec le Royaume, qui est déjà son deuxième partenaire commercial le plus important en Afrique, a affirmé M. Dominique Delattre, directeur Afrique Proche et Moyen Orient à l’Agence wallonne à l’Exportation et aux investisseurs étrangers (AWEX) dans une interview à la MAP.

« Pour l’instant le Maroc est 39-ème partenaire commercial de la Wallonie et à l’échelle de l’Afrique c’est son deuxième partenaire le plus important. C’est un excellent résultat, c’est un marché de proximité sur lequel nos échanges sont intéressants mais que nous souhaitons encore diversifier et intensifier », a-t-il confié à la MAP, à l’occasion du lancement, lundi à Namur, par l’AWEX de l’événement « Marché cible 2018 : Focus sur le Maroc ».

A travers cette initiative, l’AWEX qui s’occupe de la promotion du commerce extérieur et de l’accueil d’investisseurs étrangers pour la Wallonie, focalise son action sur “ce marché prioritaire”, car, a-t-il expliqué, « nous savons que le Maroc souhaite jouer un rôle de pivot voire de plateforme entre l’Europe et le continent africain dans son ensemble, notamment l’Afrique subsaharienne». Ceci est de nature à ouvrir bien évidemment, selon lui, de nouveaux débouchés pour les exportateurs wallons.

Mais avant la dimension africaine, le Maroc est surtout choisi, a-t-il insisté, parce qu’il offre “un potentiel énorme, grâce à ses fondamentaux économiques, sa situation économique intéressante, une croissance très importante pour nos entreprises, et la structuration de son économie avec de nombreux secteurs porteurs qui offrent de belles opportunités pour nos entreprises ».

Il estime que le savoir-faire des entreprises belges et wallonnes en particulier, correspond bien aux besoins du Maroc.

A ces « arguments économiques », d’autres considérations s’ajoutent pour conforter, à ses yeux, le choix du Maroc. Il a cité les réformes politiques et le processus de régionalisation en cours, qui font du Royaume « un partenaire fiable », ou encore la proximité de la communauté francophone. « Le fait que le Maroc est un partenaire francophone rend plus facile pour les opérateurs belges et wallons en particulier de s’entretenir avec des partenaires marocains », a-t-il fait remarqué.

Autre élément non moins important qui a aussi dicté le choix du marché cible de l’AWEX pour cette année, « ce sont les personnes d’origine marocaine vivant en Belgique qui constituent un levier et un facteur de développement de nos échanges commerciaux », a-t-il souligné.

L’AWEX a prévu, dans le cadre de cette année, plusieurs actions économiques et commerciales en faveur des opérateurs wallons et marocains, dans la perspective de « valoriser le commerce extérieur de la Wallonie vers le Maroc et mettre à l’honneur le Maroc ».

Cette programmation qui a débuté, dès lundi matin à Namur, avec une table-ronde sur l’agroalimentaire, un secteur qui occupe une place de choix dans l’économie marocaine (27pc de la production industrielle), prévoit notamment la participation du Maroc en qualité d’invité d’honneur au pavillon de l’AWEX au Salon International de l’Immobilier MIPIM prévu à Cannes, la participation d’entreprises wallonnes au Salon International de l’Agriculture au Maroc à Meknès (SIAM), l’organisation d’un séminaire à Casablanca avec un focus sur le secteur BTP et les énergies renouvelables.

Mais le point d’orgue de cette programmation sera la mission économique de haut niveau au Maroc avec la participation de plusieurs ministres fédéraux et régionaux.

A Rappeler que les exportations de produits et services wallons vers le Maroc ont représenté au cours de l’année 2016 quelque 90,16 millions d’euros, avec une augmentation de 37,5 %.

Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques et les machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques figurent en tête de ces exportations.