Marche Verte: Le Discours Royal, une consécration de l’essor de développement des provinces du Sud (Écrivain-journaliste)

lundi, 7 novembre, 2022 à 21:39

Rabat – Le Discours Royal à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche verte représente une véritable consécration de l’essor de développement dans les provinces du Sud du Royaume, souligne l’écrivain-journaliste, Talaâ Saoud Al Atlassi.

”Le Maroc s’est attelé au développement des provinces du Sud peu après leur récupération, consolidant cette démarche par la conception et la mise en œuvre d’un modèle de développement desdites provinces car la Marocanité du Sahara est une vérité historique et un fait irréfutable”, a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP.

Et de relever que l’évocation par SM le Roi de ce modèle de développement, lancé par le Souverain en 2015 ”reflète la bonne gouvernance d’un État qui n’exclut aucune de ses régions”.

”Un modèle de développement d’envergure au vu du budget qui lui a été alloué, 77 milliards de dirhams, et dont la réalisation est assurée par l’ensemble des intervenants nationaux et locaux ainsi que les conseils élus”, note-t-il avant d’ajouter que ”le plus important est que l’état de réalisation des projets qui y sont inscrits est de 80 % et ce, en seulement 7 années, ce qui dénote d’un patriotisme évident de l’ensemble des acteurs impliqués dans ce vaste chantier et reflète aussi le sérieux et l’enthousiasme qui accompagnent sa matérialisation”.

Talaâ Saoud Al Atlassi fait remarquer, sur ce registre, que ”l’essor de développement dans les provinces du Sud est du même souffle dans l’ensemble du Royaume puisque leur développement fait partie d’un vaste chantier national”, en voulant pour illustration le méga projet stratégique Dakhla Atlantique, un des plus importants en Afrique.

Il relève aussi que le Discours Royal évoque les immenses réalisations dans les provinces du sud, entre autres, sur le registre de la promotion de la culture Hassanie dans tous ses états, les infrastructures socio-économiques ou encore l’autoroute Tanger-Dakhla via Tiznit.

À cela, il ajoute que SM le Roi Mohammed VI a abordé encore une fois le volet relatif à l’investissement, ce qui, à ses yeux, illustre ”le rôle majeur des investissements dans l’accompagnement du modèle de développement des provinces du Sud”.

Il souligne, à ce propos, que ”le Discours Royal est très rassurant sur le processus de développement dans les provinces du Sud tout comme il est sur le plan de la consolidation de la légalité internationale”, indiquant que ”la dernière résolution du Conseil de sécurité onusien s’impose aujourd’hui comme une référence concernant le conflit autour du Sahara Marocain en cela qu’elle considère la proposition marocaine d’autonomie comme une solution pragmatique et la seule alternative de négociation possible pour un règlement pacifique de ce conflit qui perdure depuis des décennies”.

Il note, par ailleurs, que ”SM le Roi n’a pas évoqué d’éventuels développements sur le dossier du Sahara puisque ce conflit est désormais du seul ressort des Nations-Unis qui s’appuie sur les résolutions du Conseil de sécurité basées sur la proposition marocaine d’autonomie”. Quoique, soutient-il, ”la marocanité du Sahara n’est pas tributaire d’une résolution internationale car c’est une vérité historique et une réalité géographique”.

Et d’affirmer que le Discours Royal est un message à la communauté internationale pour dire que cette proposition d’autonomie n’était pas en 2007 une simple manœuvre politique comme en témoignent les vastes chantiers lancés dans les provinces du sud.

”C’est un signe de confiance dans une légalité internationale soucieuse du droit légitime du Maroc et aussi une manière de dire que l’intérêt accordé aux provinces marocaine n’est pas conditionné par une bénédiction de la communauté internationale puisqu’il s’agit de la manifestation d’une Haute Sollicitude Royale inscrite dans le cadre du Projet Royal Réformiste et Moderniste pour l’ensemble du Royaume”, souligne-t-il.

Pour Talaâ Saoud Al Atlassi, ”le Sahara marocain représente pour le Souverain le fondement même d’une coopération stratégique entre le Maroc et l’Afrique comme c’est le cas, entre autres, du gazoduc Nigéria-Maroc”, ce qui représente de vaste et prometteuses perspectives appuyées par les résolutions internationales, la légitimité internationale et la Haute Sollicitude Royale.