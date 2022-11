Marche verte : Le discours Royal explore les défis dans un optimisme appuyé par des résultats (économiste)

samedi, 12 novembre, 2022 à 14:25

Casablanca – Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte explore les défis avec détermination, dans un optimisme appuyé par des chiffres et des résultats, a indiqué l’économiste et spécialiste des politiques publiques, Abdelghani Youmni.

Dans une déclaration à la MAP, M. Youmni a fait remarquer que le Souverain se tourne désormais vers le secteur privé afin que ce dernier puisse prendre sa place naturelle de locomotive de mise en oeuvre du Nouveau Modèle de Développement dans les douze régions du Royaume.

Au fil des années, Sa Majesté le Roi n’a jamais renoncé à Son plaidoyer pour un développement “à visage humain” de l’Afrique, a relevé l’expert, notant que l’enjeu n’étant pas de créer des partenariats, mais “un marché unique”, orienté vers le bien-être des populations du continent.

A ce titre, le Souverain a évoqué le projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui contribuera, pour les pays africains, à valoriser l’agriculture, assurer la sécurité alimentaire, donner accès à l’eau, à l’énergie et surtout à “aider à abandonner le modèle de croissance stationnaire tirée par la rente des matières premières, vers un modèle africain de croissance inclusive, durable et schumpétérienne”, a-t-il affirmé.