La Marche Verte : Une idée ingénieuse pour la libération, l’intégrité territoriale et le développement (Magazine bulgare)

dimanche, 6 novembre, 2022 à 14:55

Sofia – Le Maroc commémore ce 6 novembre le 47ème anniversaire de la Marche Verte, qui constitue un événement phare dans le processus du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume et une idée ingénieuse pour la libération, l’intégrité territoriale et le développement, écrit, dimanche, le magazine bulgare “HiLife”.

“Cette initiative de génie est un scénario dont le maître d’œuvre est feu SM Hassan II, qui s’est penché sur ses moindres détails avec un souci de perfection reconnu, le but recherché étant de reconquérir une partie des territoires marocains spoliés, parachevant ainsi l’unité territoriale du Maroc”, souligne la publication dans une tribune intitulée “La Marche Verte : Une marche pour la libération, l’intégrité territoriale et le développement”.

La Marche Verte, qui a impressionné par son organisation minutieuse et son caractère pacifique, était une idée ayant germé dans l’esprit du regretté SM Hassan II dès l’accession du Maroc à l’indépendance le 2 mars 1956, fait remarquer “HiLife” sur son site internet, rappelant que la Marche Verte est intervenue juste après la confirmation par la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye de l’existence de liens juridiques et d’allégeance entre les Sultans du Maroc et les tribus sahraouies.

“Une confirmation qui répondait à une demande formulée, le 13 décembre 1974, par le Maroc pour que l’Assemblée Générale des Nations Unies puisse saisir la CIJ d’une requête concernant son avis consultatif sur l’aspect juridique de la situation du Sahara, lors de son occupation par l’Espagne”, relève le magazine, qui revient sur les principaux jalons du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, allant de la Glorieuse marche verte au soutien international croissant pour l’initiative d’autonomie proposée en 2007.

La Marche Verte a permis, “de la plus belle des manières, la libération du Sahara marocain du joug colonial et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume”, souligne le magazine, ajoutant que ce moment historique particulièrement émouvant pour tous les marocains, illustre à bien des égards la forte cohésion entre le Trône et le peuple.

En somme, cette idée ingénieuse de feu SM Hassan II a permis au Maroc de “rétablir pacifiquement sa souveraineté sur son territoire du Sud”, indique “HiLife”, ajoutant qu’une fois cette Marche victorieuse de libération a atteint son objectif, le Royaume a placé en tête de ses préoccupations le développement de cette partie intégrante de son territoire national, en la dotant d’infrastructures de base nécessaires pour rompre son isolement et garantir à la population locale fraichement libérée du joug colonial espagnol les conditions de prospérité, de sécurité et de quiétude.

D’ailleurs, cette Marche se poursuit aujourd’hui sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, qui a doté les provinces du Sud du Royaume d’un nouveau modèle de développement, pour favoriser l’accès effectif des citoyens aux services essentiels, relève le magazine bulgare.

“Séduits par les ambitions affichées par ce Plan et les perspectives attrayantes qu’offrent les provinces marocaines du Sud, plusieurs pays se sont joints aux actions de promotion socio-économique entreprises et ont initié d’importants investissements”, souligne la publication.

Certains pays ont même ouvert des représentations consulaires dans ces provinces “en reconnaissance de la souveraineté marocaine sur son Sahara, d’une part, et en perspective d’une coopération économique prometteuse Sud-Sud à partir de cette région vouée à devenir un hub continental”, ajoute-on.

Le Maroc, indique le magazine, a déposé au Secrétariat Général des Nations Unies en avril 2007 une proposition visant à doter la région du Sahara, anciennement sous colonisation espagnole, d’une large autonomie, et ce conformément aux appels de la communauté internationale et en vue de trouver une solution politique au différend régional autour du Sahara et de clore définitivement ce dossier, permettant à cette région d’entrevoir l’avenir sous de meilleurs auspices.

“Cette initiative, inspirée par un esprit d’ouverture conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies, tend à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable”, souligne la publication, qui détaille les éléments de base de la proposition marocaine et le processus d’approbation et de mise en œuvre du statut d’autonomie.

Depuis son lancement, cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, a recueilli un large appui de la part de la Communauté internationale, fait-elle remarquer.

En effet, plus de 90 États membres de l’ONU ont exprimé haut et fort leur soutien à l’initiative marocaine en tant qu’unique solution réaliste, crédible et durable à ce différend régional, explique la publication, notant qu’il s’agit d’une “position en phase avec celle du Conseil de Sécurité, qui, dans ses 18 résolutions depuis 2007, a consacré l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel”.

La dernière résolution “2654”, adoptée le 27 octobre 2022, “est venue à point nommé consacrer le soutien international dont jouit la proposition d’autonomie marocaine y compris parmi les pays importants et influents, précise la même source, notant que ladite résolution vient entériner une dynamique qui conforte le Plan d’autonomie comme seule solution réaliste au différend autour du Sahara marocain.

S’agissant de l’Europe, le magazine rappelle que 11 pays européens, dont 10 de l’Union Européenne, ont récemment manifesté expressément leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, évoquant également le soutien des États-Unis d’Amérique à l’initiative marocaine d’autonomie à travers la “Proclamation de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara”, officialisée par le Président des États-Unis le 4 décembre 2020.