La Marche verte : SM le Roi rappelle un esprit impérissable et une dynamique qui se perpétue (politologue)

samedi, 7 novembre, 2020 à 23:39

Rabat- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, samedi soir à l’occasion du 45e anniversaire de la Marche verte, rappelle l’esprit impérissable de cette pacifique marche qui se renouvelle à travers l’action menée pour consolider la marocanité du Sahara sur la scène internationale et par la volonté de l’ériger en force motrice du développement régional et continental, a estimé l’enseignant-chercheur à l’université Cadi Ayyad, M’hammed Belarbi.

Dans sa lecture du discours royal, M. Belarbi a souligné que SM le Roi dresse un bilan d’étape de la cause nationale et annonce des actions futures pour la consolidation de l’effort national de développement des Provinces du Sud.

Le discours royal relève que la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, les ouvertures de consulats de pays amis dans les provinces sahariennes, le retour constructif du Royaume au sein de l’Union africaine ainsi que la tendance croissante des pays à retirer leur reconnaissance à la pseudo “rasd” consacrent l’irréversibilité de la solution politique proposée par le Maroc dans le cadre de l’initiative de l’autonomie, a fait observer le politologue marocain.

Et d’ajouter que cette orientation réaliste et consensuelle pour résoudre ce conflit régional conforte le Royaume dans sa position de clarté autour de l’autonomie déjà en marche, et en même temps confirme la caducité des thèses des autres parties. En fait, animée par le bon sens et la sagesse, la politique de la main tendue du Royaume aux parties adverses ne se laisse pas fléchir par leurs provocations et manœuvres stériles, a estimé M. Belarbi. En revanche, l’Etat Marocain s’opposera avec fermeté à toute atteinte à la sécurité et à la stabilité de ses Provinces du Sud.

Par ailleurs, a poursuivi M. Belarbi, le Souverain a mis l’accent sur les nombreuses potentialités que recèle le domaine maritime des provinces du Sud. En effet, pour amorcer une étape nouvelle dans la marche et l’essor de développement des provinces du Sud, SM le Roi a souligné sa vision pour rendre la façade atlantique Sud du Royaume comme une interface d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international.

L’universitaire a relevé, à cet égard, que le Souverain a insisté sur l’importance d’orienter les investissements à venir pour le dessalement de l’eau de mer, l’exploitation des énergies renouvelables aussi bien éolienne que hydrolienne.

En filigrane du discours royal, la nouvelle phase de la consolidation de la marocanité des Provinces du Sud a besoin du même esprit de la Marche Verte: mobilisation, engagement et attachement au bon droit, afin qu’il concrétise la régionalisation avancée dans ses multiples dimensions, a-t-il conclu.