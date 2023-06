Le Maroc, un acteur “central” dans les relations entre l’Afrique et l’Europe (Académicien belge)

mercredi, 21 juin, 2023 à 19:40

Liège – Le Maroc est un acteur “central” dans les relations entre l’Europe et l’Afrique, a affirmé l’expert constitutionnel et membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Francis Delperée.