Le Maroc adhère à la déclaration politique sur les armes explosives

samedi, 19 novembre, 2022 à 15:35

”Deux mots du lexique local résument le malaise de l’Algérie : hogra et haraga’’, écrit le prestigieux magazine britannique The Economist, qui dresse un tableau sombre de la situation sociale, économique, politique et des droits de l’homme dans un pays sous l’emprise d’un régime politico-militaire ‘’opaque’’.