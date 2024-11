Le Maroc avance avec une stratégie inclusive et tournée vers l’avenir (politologue)

vendredi, 8 novembre, 2024 à 16:16

Montréal – Sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc avance sur le dossier du Sahara marocain avec une stratégie inclusive et tournée vers l’avenir, a souligné le politologue maroco-canadien, Hicham Mouatadid.

Dans Son discours à l’occasion du 49è anniversaire de la Marche Verte, le Souverain a mis en lumière “un clivage entre deux paradigmes profondément opposés” en ce qui concerne la question du Sahara marocain, a fait remarquer l’analyste dans une déclaration à la MAP.

D’une part, le Maroc incarne un paradigme ancré dans le réalisme et la légitimité, reposant sur une vision pragmatique et inclusive, qui se manifeste à travers des actions concrètes de développement et d’intégration, a-t-il précisé, notant que ce modèle est porteur d’un véritable projet de société à travers lequel le Royaume propose une solution durable, en phase avec les réalités politiques et géopolitiques de la région.

A l’opposé, l’autre paradigme, qualifié par Sa Majesté le Roi de “sclérosé”, demeure figé dans des conceptions obsolètes, déconnectées des évolutions récentes et des dynamiques de paix, a ajouté l’expert.

Le Souverain, à travers ce discours, réaffirme la position du Maroc en tant qu’acteur visionnaire et ouvert aux dynamiques modernes de coopération et de dialogue, a-t-il.

“Alors que les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume s’attachent à une rhétorique dépassée, le Maroc, lui, avance avec un projet inclusif et tourné vers l’avenir, fondé sur le plan d’autonomie largement soutenu par la communauté internationale”, a conclu le politologue.