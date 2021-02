Le Maroc, champion d’Afrique en vaccination (magazine allemand)

jeudi, 25 février, 2021 à 16:23

Berlin – En un seul clic sur leurs téléphones, les Marocains reçoivent, quelques secondes plus tard, la réponse à leurs SMS pour se rendre à un centre médical de proximité afin de recevoir leur dose de vaccin contre le Covid-19. Le Royaume a dépassé l’Allemagne en terme de vaccination, chapeaute le magazine allemand Welt.

Alors que l’Europe est en état d’urgence, la vie au Maroc est presque comme avant. Qu’est-ce qui se cache derrière ce succès ? s’interroge le magazine allemand dans un reportage sur la success story marocaine dans la gestion de la pandémie, notamment l’opération de vaccination.

La campagne de vaccination au Maroc connaît un grand succès en termes d’organisation et de participation citoyenne. Jusqu’à présent, 2,5 millions de Marocains ont reçu leurs premières vaccinations dans 2.888 centres, écrit l’auteur de l’article, précisant que plus de 100.000 personnes sont vaccinées chaque jour.

Les enseignants, les médecins, les infirmiers, les éléments des forces de l’ordre et les citoyens de plus de 65 ans ont tous bénéficié de cette opération, selon Welt, rappelant que l’objectif est de vacciner 80% de la population adulte, soit environ 25 millions de personnes.

Alors que l’Allemagne et d’autres pays européens trainent, le Maroc est sur la bonne voie pour sortir de la crise sanitaire. Ainsi, si la moyenne allemande sur 7 jours est actuellement de 126.806 premières et deuxièmes vaccination par jour, le Maroc a administré en moyenne 173.920 doses par jour la semaine dernière, fait observer le magazine allemand.

Aujourd’hui, le Maroc est en longueur d’avance par rapport à l’Europe, affirme Welt, notant que le Royaume a mieux géré la pandémie que ses voisins européens.

Depuis le début de la pandémie et l’apparition des premiers cas, le Maroc a adopté une stratégie proactive procédant à la suspension des liaisons aériennes, à la fermeture des écoles, à la mise en place d’un confinement et à l’adoption de l’obligation du port du masque, rappelle la publication, ajoutant que le Royaume a également renforcé sa production locale en masques, doté ses infrastructures hospitalières d’équipements de nouvelle génération, mis en place des hôpitaux de campagne et acquis des médicaments en quantité suffisante.

Le magazine Welt fait état également de la baisse du nombre de nouveaux cas et de décès recensés au Maroc, précisant qu’en moyenne le Royaume enregistre «500 nouvelles infections et une dizaine de décès». «Ce sont des chiffres qui rendront jaloux l’Allemagne et de nombreux autres pays de l’UE», estime la publication.

Hicham Sbai, chef du service de réanimation des patients «Covid-19» à l’hôpital Mohammed VI de Tanger, a indiqué dans une déclaration à Welt, que le succès du Maroc est dû à sa stratégie nationale impliquant toutes les institutions et les acteurs au niveau national et régional.